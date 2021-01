STUDIU: COVID-19 ar putea evolua intr-o boala sezoniera, similara racelilor

Acest lucru se va intampla, insa, doar atunci cand noul coronavirus va deveni endemic, momentul in care se va raspandi printre comunitatile umane intr-un mod care nu provoaca in mod obisnuit focare importante sau imbolnaviri grave, conform unei echipe de cercetatori de la Universitatea Emory din Georgia si de la Penn State Universitaty."Perioada de timp care va trece pana la acest tip de stare endemica depinde de cat de repede se raspandeste boala si de cat rapid este implementata vaccinarea", a declarat pentru New York Times autoarea principala a studiului, Jennie Lavine, de la Universitatea Emory. "Asadar, secretul este ca toata lumea sa fie expusa pentru prima data la vaccin cat mai repede posibil", a adaugat ea.Modelul echipei a fost bazat pe studii efectuate asupra a sase coronavirusuri umane, dintre care patru se raspandesc in mod obisnuit printre oameni si provoaca doar simptome usoare. Celelalte doua, sindromul respirator acut sever (SARS) si sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS), au aparut mai recent si au rate mai mari de deces si de contagiozitate, insa impartasesc o genetica similara cu noul coronavirus, raspunzator de boala COVID-19.Oamenii de stiinta nu cunosc deocamdata cat dureaza efectul imunizarii impotriva noului coronavirus in urma imbolnavirii, insa dovezile sugereaza ca "imunitatea de blocare a infectiei" dispare rapid, in timp ce "imunitatea de reducere a bolii este de lunga durata". Aceasta inseamna ca o persoana poate sa se reinfecteze cu noul coronavirus la cateva luni dupa infectare, insa a doua, a treia sau a patra oara boala nu s-ar manifesta la fel de sever - similar cu infectiile in cazul racelii obisnuite.Potrivit cercetatorilor, odata ce majoritatea oamenilor dobandesc protectie impotriva COVID-19, fie pe cale naturala, prin infectare, fie prin vaccinare, majoritatea cazurilor vor aparea "aproape in totalitate la bebelusi si copii mici", despre care se cunoaste ca in acest caz prezinta in general doar simptome usoare.Intre timp, in cazul persoanelor varstnice si a celor vulnerabile, reinfectarea poate avea loc in continuare in timpul "fazei endemice", insa acestea ar putea fi protejate de simptomele grave de COVID-19 datorita infectiilor pe care le-au experimentat in copilarie, conform modelelor pe termen lung dezvoltate de echipa. Studii asupra virusurilor comune care cauzeaza raceli demonstreaza ca aceste manifestari timpurii de boala apar mai ales la varste cuprinse intre 3 si 5 ani.Insa, in absenta implementarii masive a vaccinarii, ar putea dura multi ani - cu infectii si decese - inainte ca noul coronavirus sa devina doar o alta boala sezoniera, au subliniat cercetatorii.Totodata, vaccinurile impotriva COVID-19 nu sunt 100% eficiente in prevenirea infectiei, asa ca este probabil ca acestea sa fie mai bune pentru prevenirea efectelor grave pe termen lung, au notat autorii studiului.Dezvoltatorii vaccinului de la Moderna, unul dintre produsele de imunizare care au primit autorizare de urgenta in SUA, au declarat luni ca imunitatea oferita de vaccinul lor ar trebui sa dureze cel putin un an, a relatat Reuters.Previziunile echipei de cercetatori nu sunt insa promisiuni, a declarat pentru Times dr. Marc Lipsitch, epidemiolog la Harvard TH Chan School of Public Health din Boston. "As miza in mare masura pe predictia lor (conform careia noul coronavirus) va deveni precum coronavirusurile (care provoaca) raceala obisnuita", a spus Lipsitch. "Insa nu cred ca este un lucru absolut garantat", a adaugat specialistul.Chiar si in cazul in care noi variante de coronavirus, precum cea din Marea Britanie care se raspandeste in prezent in SUA si in alte state, reapar in timpul fazei endemice, cercetatorii sustin ca imunitatea dobandita de la variantele anterioare "este suficient de puternica pentru a preveni imbolnavirile grave".Aceeasi idee se aplica si in cazul reinfectarilor cu oricare dintre cele patru coronavirusuri care provoaca raceala comuna, ce par sa sporeasca imunitatea dupa fiecare imbolnavire.Studiul a fost publicat marti in jurnalul Science.CITESTE SI: Cine este Gheorghe Dimitrescu, personajul urmarit penal alaturi de Dragnea. A fost facut de PSD consul al Romaniei la Bonn pentru rolul de "finantist" din intalnirea cu Trump