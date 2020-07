Studiu COVID-19: Una din doua infectari cu coronavirus este produsa de persoane care nu prezinta simptome

O echipa ce cercetatori de la Universitatea Yale au descoperit ca peste 50% din imbolnavirile cu noul coronavirus sunt realizate de persoanele asimptomatice. "Cert este ca trendul este crescator, nu este descrescator, nici nu este stabil. Este un trend crescator, toate datele arata acest lucru. De aici, in ultimele 14 zile noi am crescut daca nu gresesc cu vreo 30%. Deci asta este deja un semnal, adica trebuie controlata situatia", a transmis Raed Arafat , miercuri, in direct,la Digi 24.Mai mult, o echipa de la Sanatatea Publica din Franta a analizat douazeci si opt de publicatii stiintifice si studii si a concluzionat ca aproape un sfert din infectarile cu COVID-19 raman asimptomatice. "Una din patru persoane infectate are simptome", transmite Stephane Le Vu, epidemiolog, conform bfmtv.com. , informeaza smart.radio.ro.In studiul lor, cercetatorii au pornit de la urmatoarele doua intrebari: "Care este ponderea formelor asimptomatice ale infectarilor cu SARS-CoV-2?" si "Ce stim despre transmiterea SARS-CoV-2 in faza presimptomatica?"."Intr-un context de epidemie generalizata, in care izolarea cazurilor si urmarirea contactelor sunt mai putin intense, ponderea transmiterilor presimptomatice este cu siguranta mai importanta", au concluzionat cercetatorii francezi.