STUDIU Exercitiile fizice regulate reduc riscul de spitalizare din cauza COVID-19

"Suficient de activ" a fost definit prin cel putin 150 de minute de activitate fizica aerobica de intensitate moderata sau 75 de minute de activitate de intensitate ridicata pe saptamana, se arata in studiu."S-a putut observa o reducere cu 34,3% a spitalizarii in grupul considerat suficient de activ", potrivit cercetarii.Studiul s-a bazat pe un sondaj efectuat de Universitatea din Sao Paulo in colaborare cu alte centre braziliene de studii superioare si a cuprins 938 de brazilieni care au contractat COVID-19.De asemenea, s-a constatat ca riscul de spitalizare a fost mai mare in cazul pacientilor supraponderali sau obezi, precum si in cazul persoanele cu niveluri reduse de educatie si statut socioeconomic, se mentioneaza in studiu.