Studiu: Femeile dezvolta mai multi anticorpi impotriva SARS-CoV-2 decat barbatii dupa vaccinare

90% dintre persoanele care au declarat ca nu au trecut anterior prin boala au nivelul anticorpilor mai mic decat pragul de 7.000 U/ml.

80% dintre persoanele care stiu ca au trecut prin infectie au inregistrat o valoare mai mare de 7.000 U/ml.

Reteaua Regina Maria anunta primele rezultate ale unui studiu ce evalueaza raspunsul imun postvaccinal, studiu demarat imediat dupa administrarea primelor doze de vaccin in tara noastra."Dupa debutul primei etape de vaccinare, Regina Maria a inrolat in acest studiu un lot de 313 persoane vaccinate cu serul Pfizer, dintre care 259 (82,7%) femei. Masurarea titrului de anticorpi s-a realizat la o saptamana dupa a doua doza de vaccin, urmand ca titrul de anticorpi sa fie reevaluat la un interval de 3 si respectiv 6 luni postvaccinare, in mod similar cu monitorizarea serologica aplicata in studiile clinice. Pentru a urmari dinamica serologica post-vaccinare s-a masurat titrul anticorpilor anti SARS-CoV-2 cu ajutorul unei metode performante de testare serologica, bazate pe tehnica electrochemiluminiscentei, cu evidentierea si titrarea anticorpilor lg anti-Spike", a transmis, miercuri, compania.Sursa citata a precizat ca rezultatele preliminare ale studiului arata ca raspunsul imun aparut dupa vaccinare este mai amplu la persoanele care au trecut deja prin boala COVID-19 decat al participantilor la studiu care au declarat ca nu au trecut prin aceasta infectie.Astfel:"Titrul de anticorpi poate sa fie un indiciu al unei infectii anterioare cu SARS-CoV-2 pentru pacientii asimptomatici. Astfel, un titru de peste 7.000 U/ml poate indica o posibila infectie anterioara cu SARS-CoV-2", a precizat Regina Maria."Stabilirea unor praguri si intervale certe de referinta pentru validarea gradului de protectie pe care il capata fiecare persoana dupa vaccinare este printre cele mai importante obiective ale comunitatii medicale internationale. In urma analizei statistice, datele preliminare rezultate in cadrul acestui studiu efectuat pe un lot de peste 300 de persoane vaccinate anti-COVID19 din Romania constituie niste premise promitatoare" a explicat Victoria Arama, consultantul stiintific al studiului efectuat in cadrul Regina Maria.Persoanele cu varsta peste 50 de ani care au trecut prin infectia cu SARS-CoV-2 prezinta un titru mediu al anticorpilor dobanditi post-vaccinare semnificativ mai mare decat cel al persoanelor care nu au trecut prin boala."Eficacitatea sporita a vaccinarii in cadrul populatiei cu varsta peste 50 ani care a trecut anterior prin infectia cu SARS-CoV-2 reprezinta un argument important, care poate ajuta populatia sa ia mai usor decizia de vaccinare si in acelasi timp poate conduce la sporirea increderii in beneficiile si siguranta vaccinurilor, mai ales in randul celor sceptici", au explicat realizatorii studiului.De asemenea, datele preliminare obtinute in acest studiu au identificat o corelatie intre evolutia titrului de anticorpi postvaccinal si sexul pacientului."Astfel, titrul mediu al anticorpilor este semnificativ mai mare in cazul persoanelor vaccinate de sex feminin, fiind cu 44% mai mare in cazul celor care au trecut anterior prin boala, comparativ cu barbatii care au fost anterior infectati. In sublotul persoanelor care nu au trecut anterior prin boala, la sexul feminin s-a inregistrat un titru mediu al anticorpilor postvaccinali cu 12% mai mare fata de cel observat la barbati", se mai arata in document."In literartura stiintifica recenta au aparut studii care sugereaza ca la femei, hormonii estrogeni ar juca un rol important in obtinerea unui titru de anticorpi mai inalt decat la barbati dupa vaccinarea anti-COVID-19. Aceste observatii trebuie analizate in studii viitoare si apoi validate de catre comunitatea stiintifica internationala. Rezultatele preliminare ale studiului nostru concorda cu rezultatele internationale, sugerand ca femeile tind sa fie mai bine protejate dupa vaccinare, indiferent daca au avut sau nu anterior infectia cu SARS-CoV-2", completeaza prof. univ. dr. Victoria Arama.Studiul realizat de Reteaua de sanatate Regina Maria arata, de asemenea, ca in cazul persoanelor care au trecut prin infectia cu virusul SARS-CoV-2, titrul anticorpilor lgG anti-spike inregistreaza valori mai ridicate odata cu cresterea intervalului dintre momentul vindecarii si momentul vaccinarii. Pentru persoanele care au trecut prin boala COVID-19, vaccinarea la minimum o luna dupa vindecare pare sa creasca raspunsul imun postvaccinal, obiectivat prin titrul ridicat al anticorpilor de tip IgG.Conform recomandarilor actuale ale CDC, persoanele care au trecut prin infectie pot amana vaccinarea pana la 90 de zile dupa vindecare, interval de timp in care se apreciaza ca riscul de reinfectare este mic. Desigur, aceasta recomandare variaza in functie de riscul de expunere si de factorii individuali de risc ai fiecarei persoane pentru forme severe de COVID-19, precum si de contextul epidemiologic."Din rezultatele preliminare ale studiului putem observa faptul ca toti pacientii care au primit vaccinul la peste 90 de zile de la vindecare au inregistrat un titru de anticorpi de peste 10.000 U/ml. In cazul celor vaccinati inainte de cele 90 de zile s-au inregistrat valori mai scazute ale titrului de anticorpi. Aceasta tendinta poate fi explicata si prin optimizarea memoriei imunologice odata cu trecerea timpului. Un studiu publicat in prestigiosul jurnal Science a aratat ca dupa infectia cu SARS-CoV-2 numarul limfocitelor B specifice a crescut progresiv in timp. La sase luni de la debutul simptomelor participantii la studiu aveau un numar semnificativ mai mare de limfocite B cu memorie fata de numarul acestora la o luna dupa debut. Desi numarul limfocitelor B cu memorie parea sa atinga un platou dupa cateva luni de la debut, nivelul lor nu a scazut in perioada studiata", a mai transmis Reteaua de sanatate.In plus, studiul a analizat si existenta reactiilor adverse.Rezulatele preliminare ale studiului arata ca persoanele care au trecut prin infectia COVID-19 prezinta mai frecvent reactii locale sau sistemice dupa prima doza, in timp ce persoanele care nu au trecut prin boala dezvolta reactii locale sau sistemice mai degraba dupa doza de rapel.In randul persoanelor care au dezvoltat cel putin o reactie adversa postvaccinala, titrul de anticorpi dezvoltat a fost similar cu cel observat la persoanele fara reactii adverse."Lipsa reactiilor adverse nu inseamna ca vaccinul nu a fost eficient sau ca nu va oferi protectie impotriva COVID19, fapt dovedit de existenta unui titru de anticorpi similar la cei cu reactii advese postvaccinale si cei fara reactii adverse", a clarificat dna. prof. univ. dr. Victoria Arama.Studiul Regina Maria va continua conform metodologiei stabilite, iar compania anunta ca, pe masura ce acoperirea vaccinala se va extinde, monitorizare atenta a dinamicii raspunsului imun postvaccinal pe loturi din ce in ce mai largi de persoane vaccinate va permite medicilor si autoritatilor sa inteleaga mai bine epidemiologia acestei infectii si sa implementeze strategii cat mai eficiente de profilaxie si control, care sa conduca la limitarea duratei pandemiei.