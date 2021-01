STUDIU: Imunitatea dupa infectarea cu COVID-19 dureaza cel putin sase luni

Persoanele care au avut Covid produc anticorpi neutralizatori in cazul reinfectariiMichel Nussenzweig si colegii sai de la Rockefeller University din New York au studiat 87 de persoane cu diagnostic confirmat de COVID-19 timp de 1 si 6 luni de la infectarea cu SARS-CoV-2 si au remarcat ca, desi activitatea anticorpilor neutralizatori scade cu timpul, numarul celulelor B de memorie ramane neschimbat, mai scrie EFE.De asemenea, autorii au observat ca anticorpii produsi de aceste celule sunt mai puternici decat anticorpii originali si pot fi mai rezistenti la mutatiile proteinei cu ajutorul careia virusul patrunde in celula.Aceste observatii arata ca celulele B de memorie au capacitatea de a evolua in prezenta unor mici cantitati de agent viral persistent (mici proteine ale virusului ce pot fi detectate de sistemul imunitar).Prezenta si evolutia continua a celulelor B de memorie sugereaza ca persoanele care au fost diagnosticate cu COVID-19 sunt capabile sa produca rapid anticorpi puternici neutralizatori in cazul reinfectarii cu SARS-CoV-2, au conchis autorii.CITESTE SI: Ministrul de Interne a trimis Corpul de Control la Timisoara pentru a clarifica situatia sefului care isi ameninta subalternii