Studiu - Izolarea a salvat peste trei milioane de vieti in Europa

Oamenii de stiinta spun ca masurile stricte, majoritatea impuse in luna martie, au avut "un efect substantial" si au ajutat la reducerea ratei de multiplicare a infectiei sub 1 pana la inceputul lunii mai.Rata de multiplicare reprezinta numarul mediu de oameni pe care o persoana infectata ii contamineaza. O valoare de peste 1 poate duce la o crestere exponentiala.Echipa de cercetatori a estimat ca, pana la inceputul lunii mai, intre 12 si 15 milioane de oameni din 11 tari - Austria, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Franta, Germania, Italia, Norvegia, Spania, Suedia si Elvetia - au fost infectati cu noul coronavirus.Prin compararea numarului deceselor inregistrate cu cel estimat de ei, daca masuri de izolare nu ar fi fost introduse, a rezultat ca aproximativ 3,1 milioane de morti au fost evitate."Masurarea eficientei acestor interventii este importanta, avand in vedere impactul economic si social, si poate indica care sunt actiunile necesare pentru a mentine controlul", au spus cercetatorii, citeaza Reuters.Un alt studiu, realizat de cercetatori americani, publicat impreuna cu cel al ICL in revista Nature, a estimat ca masurile de izolare implementate in China, Coreea de Sud, Italia, Iran, Franta si SUA au prevenit sau intarziat in jur de 530 de milioane de cazuri de Covid-19.Concentrandu-se pe analiza in sase tari, cercetatorii americani au comparat rata de crestere a infectiilor inainte si dupa implementarea a peste 1.700 de politici locale, regionale si nationale, menite sa incetineasca ori sa opreasca raspandirtea Covid-19.Ei au descoperit ca, fara vreo politica de acest fel, ratele de infectare cu SARS-CoV-2 ar fi crescut cu 68% pe zi in Iran si in medie cu 38% pe zi in celelalte cinci tari.La nivel mondial, de la depistarea coronavirusului SARS-CoV-2 in Wuhan (China) la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 7,1 milioane de contaminari si mai mult de 406.000 de decese, potrivit datelor Johns Hopkins University.