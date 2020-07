Studiu: Noua din zece romani spun ca au fost afectati in mare masura de pandemie. Mai putin de jumatate considera eficienta folosirea mastii sanitare

Potrivit datelor colectate Frames & Hygienium , in perioada 29 iunie - 2 iulie, de la peste 2500 de persoane,. Numai 6% nu au fost afectati, iar 2% nu au raspuns.Deasemenea, studiul publicat astazi mai arata ca", iar 39% au folosit produse dezinfectante mai mult ca niciodata, considerandu-le "o bariera eficace in fata unei posibile infectari".Cu toate astea,Peste doua treimi (, in timp ce numai 22% dintre repondenti cred ca pandemia va dura mai mult timp, mai precizeaza sursa citata.Astfel,dintre cei care au completat chestionarul Frames, la comanda Hygienium,, iar 12% estimeaza ca tehnologia si masurile de siguranta si securitate vor fi decisive in acest demers.Un capitol important al Barometrului de opinie Frames&Hygienium a vizat modul in care romanii se comporta in aceasta perioada de pandemie, din perspectiva folosirii produselor dezinfectante.Chiar daca normele si protocoalele de securitate dispuse de autoritati au generat multe dispute si semne de intrebare, dovada parerile impartite in privinta claritatii acestora (44% le considera clare si precise, in timp ce 42% vad contrariul),, se mai spune studiul citat.Mai mult de jumatate (56%) dintre romanii chestionati au declarat ca au folosit produse dezinfectante de mai multe ori pe zi, 32% o singura data pe zi, in timp ce 10% au afirmat ca au folosit astfel de produse "uneori", adica nu in fiecare zi. Numai 2% spun ca le-au folosit vreodata.In ceea ce priveste alegerea produselor dezinfectante, 39% dintre persoanele intervievate sustin ca marca este principalul element de selectie, in conditiile in care majoritatea (58%) considera ca nu exista multe informatii despre compozitia materialelor dezinfectante, iar 72% considera ca oferta de pe piata este insuficienta.Doar 19% dintre romanii chestionati au afirmat ca au toate informatiile esentiale despre produsele dezinfectante.Deasemenea, studiul releva ca 23% dintre cei chestionati aleg produsele de protectie sanitara in functie de pret, 21% se uita la specificatiile produsului, 11% aleg in functie de disponibilitatea produselor si doar 6% din alte motive.Intrebati cat de multumiti au fost de calitatea produselor dezinfectante, cei mai multi dintre repondenti (52%) s-au declarat multumiti, in timp ce 43% au reclamat calitatea neconforma a multor produse de pe piata."Pe fondul cererii semnificative de produse dezinfectante si a relaxarii conditiilor de achizitie si vanzare, pe piata si-au facut loc, din pacate, si o serie de produse cu o calitate indoielnica. Este vorba, in primul rand, de produse de import slabe calitativ, dar foarte ieftine. Pe de alta parte, in piata au intrat multe companii autohtone fara experienta in domeniu, care au inceput productia de astfel de produse, la un nivel calitativ inferior, generat de ingredientele folosite si solutiile tehnologice improvizate. Este nevoie de o reglementare mai stricta a acestui domeniu important pentru siguranta si sanatatea publica, in scopul dezvoltarii unei oferte competitive pe piata", afirma consultantul economic Adrian Negrescu, managerul Frames.Principalele atribute ale grupului tinta sunt: persoane active, angajati, manageri, antreprenori, cu studii medii (43%) si superioare (57%), participanti activi la viata sociala.