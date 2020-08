STUDIU. O noua dovada ca anticorpii blocheaza coronavirusul: trei marinari au fost singurii care au scapat de boala, intr-un focar de infectie

Peste o suta de membri ai echipajului de la bordul navei American Dynasty au fost loviti de infectie peste 18 zile pe mare. Insa, trei marinari care aveau anticorpi au ramas fara virus, potrivit unui nou raport citat de The New York Times Studiul a fost postat online saptamana trecuta si nu a fost inca publicat intr-un jurnal revizuit de specialisti. Aceasta descoperire a declansat o discutie optimista in randul cercetatorilor care s-au bazat pana acum pe studii efectuate pe maimute, pentru a demonstra puterea anticorpilor.Mai multe echipe de cercetare au afirmat ca o "intalnire" cu virusul declanseaza un raspuns imun la majoritatea oamenilor, inclusiv la cei care s-au imbolnavit usor.Dar cantitatea de anticorpi necesara pentru a impiedica intoarcerea virusului este inca neclara.Specialistii masoara neutralizarea anticorpilor din titruri, o indicatie a concentratiei lor in sange (titru = cantitatea dintr-o substanta activa, exprimata in grame, continuta intr-un mililitru de solutie).Cei trei marinari care au ramas protejati de virus aveau titruri variate; doi au avut doar cantitati moderate, o constatare despre care cercetatorii au spus ca este linistitoare.Pe nava de pescuit se aflau 113 barbati si 9 femei. Toti membrii echipajului au fost testati atat pentru Covid-19, cat si pentru anticorpi, intr-un proces de rutina, inainte de a naviga.Nava s-a intors pe mal dupa 18 zile pe mare, cand un membru al echipajului s-a imbolnavit si s-a simtit atat de rau, incat a fost nevoie de spitalizare.Citeste si: