Studiu: Pacientii vindecati de COVID-19 pot avea inca virusul in sistemul digestiv, chiar si in absenta simptomelor

Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii Chineze din Hong Kong au analizat probe de materii fecale prelevate in perioada februarie - aprilie de la cincisprezece pacienti din Hong Kong diagnosticati cu boala COVID-19, cu varste cuprinse intre 20 si 65 de ani.Studiul a demonstrat prezenta infectiei virale active in sistemul digestiv in cazul a sapte dintre pacienti, chiar si in absenta simptomelor gastrointestinale. Trei pacienti au continuat sa prezinte infectie virala activa pentru o perioada de pana la sase zile dupa ce au fost declarati vindecati de COVID-19 in urma analizarii probelor recoltate din aparatul respirator.Oamenii de stiinta au descoperit ca microflora intestinala a pacientilor cu incarcatura virala mare de SARS-CoV-2 era caracterizata de o imbogatire cu agenti patogeni si de o pierdere a bacteriilor "bune", capabile sa produca acizi grasi cu lant scurt."Activitatea virala activa si prelungita din intestinele pacientilor cu COVID-19, chiar si in absenta simptomelor gastrointestinale si dupa recuperare, evidentiaza importanta monitorizarii pe termen lung a coronavirusului si a starii de sanatate, dar si a amenintarii potentialelor cazuri de transmitere virala pe cale fecal-orala", a declarat Siew Chien Ng, director asociat al Centrului pentru Studiul Microflorei Intestinale din cadrul universitatii.Abordarile terapeutice, inclusiv limitarea activitatii virale in sistemul digestiv si influentarea compozitiei si functionalitatii microflorei intestinale ar trebui explorate, a adaugat specialista.