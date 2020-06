Studiu - Pandemia de coronavirus a crescut influenta Chinei, considera occidentalii

Ziare.

Un amplu sondaj de opinie pe aceasta tema a fost realizat in randul francezilor, germanilor si americanilor de think tank-ul transatlantic Fondul German Marshall al Statelor Unite (German Marshall Fund of the United States).In luna mai, mai mult de un sfert dintre francezii intervievati au vazut in China puterea cea mai influenta din lume, fata de 13% in luna ianuarie. Tendinta este similara in Germania (de la 12% in ianuarie la 20% in mai) si in Statele Unite (de la 6% la 14%, in aceeasi perioada de timp).In toate cele trei tari, SUA au fost considerate in continuare natiunea cea mai influenta pe plan international, dar intr-un mod mai putin covarsitor.'Inainte de criza, influenta chineza in lume era un fel de idee abstracta', a apreciat Martin Quencez, adjunct al biroului din Paris al think tank-ului mentionat.'Cand te gandesti la dependenta de China pentru masti sau echipamente medicale de exemplu, totul devine foarte concret', remarca expertul citat, care vede in aceasta schimbare un impact de durata, constatand aceasta evolutie pe langa toate generatiile si tendintele lor partizane.In Franta si in Germania, cei intervievati si-au exprimat speranta ca guvernele lor sa manifeste mai multa severitate fata de Beijing in materie de schimbari climatice, drepturile omului si securitate cibernetica.In aceasta privinta, cifrele au fost mai scazute in SUA, posibil din cauza liniei dure deja adoptate de administratia Donald Trump , care impinge Europa sa procedeze in acelasi fel.Tensiunile deja puternice intre SUA si China pe fondul razboiului comercial s-au intensificat si mai mult odata cu propagarea noului coronavirus , presedintele Donald Trump atribuind responsabilitatea Beijingului in extinderea epidemiei de COVID-19.In fine, ancheta evidentiaza un clivaj transatlantic pe tema influentei Regatului Unit, care a parasit Uniunea Europeana la inceputul anului.Astfel, 53% de americani percep Marea Britanie ca fiind tara cea mai influenta din Europa, o opinie impartasita numai de 8% dintre germani si 6% dintre francezi.Ancheta a fost realizata impreuna cu Fundatia Bertelsmann din Germania si Institutul Montaigne din Paris, pe un esantion de 1.000 de persoane in fiecare tara, din 9 pana in 22 ianuarie si din 11 pana in 19 mai.