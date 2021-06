Persoanele nevaccinate, risc de pana la 12 ori mai mare sa transmita SARS-CoV-2 comparativ cu cei vaccinati STUDIU

O persoana nevaccnata impotriva covid-19 prezinta un risc de 12 ori mai mare sa transmita SARS-CoV-2 decat o persoana vaccinata, arata un studiu al Institutului francez Pasteur, relateaza publicatia regionala franceza Ouest France.Persoanele vaccinate impotriva covid-19 prezinta un risc mai mic de a se imbolnavi grav de covid-19, insa date cu privire la riscul contaminarii persoanelor vaccinate cu una sau doua doze de vaccin sunt rare, arata publicatia regionala franceza Quest FraPrimele rezultate ale studiului francez au fost publicate luni, intr-un mesaj postat pe Twitter , de catre un epidemiolog de la Institutul Pasteur.Studiul are la baza un scenariu prospectiv cu privire la vaccinarea a 30% a adolescentilor cu vasta cuprinsa intre 12 si 17 ani, a 70% dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 59 de ani si a 90% dintre persoanele in varsta de peste 60 de ani si o rata initiala a reproducerii virusului (R0) de 4.Studiul releva, de asemenea, o scadere puternica a contaminarii atunci cand campania de vaccinare este eficienta.Potrivit scenariului prospectiv al Institutului Pasteur, persoanele nevaccinate reprezinta 75% din cazurile de covid-19, in contextul in care ele constituie doar 37% din populatia franceza.Cercetatorii incurajeaza vaccinarea adolescentilor si tinerilor.In acest scenariu, 46% dintre contaminari au loc in randul tinerilor, in pofida faptului ca sunt mai putini sensibili fata de noul coronavirus decat adultii si ca reprezinta doar 22% din populatie.Cauza acestor contaminari este faptul ca campania franceza de vaccinare a adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani este mai putin avansata, potrivit studiului.