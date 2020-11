Studiu: Purtarea mastii de protectie nu reduce nivelul de oxigen din sange

Afirmatiile potrivit carora mastile reduc aportul de oxigen, provoaca "intoxicatie" cu dioxid de carbon sau slabesc sistemul imunitar au castigat teren, alimentate partial de informatiile care circula pe retelele sociale. In acelasi timp, autoritatile sanitare - inclusiv Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si American Lung Association - au emis informatii care demistifica aceste mituri. Cu toate acestea, astfel de afirmatii persista.De aceea, cercetatorii de la Universitatea McMaster din Canada si-au propus sa testeze afirmatiile. Ei au oferit unui numar de douazeci si cinci de adulti - cu varsta medie de 76,5 ani - oximetre portabile pentru a-si masura nivelul de oxigen din sange in timp ce purtau masca de protectie, precum si inainte si dupa.Cercetatorii nu au identificat semne de hipoxie, sau reducerea oxigenului din sange."Acest lucru sustine ceea ce cunosteam deja", a declarat doctor Aaron Glatt, specialist in boli infectioase care nu a fost implicat in studiu. "Nu exista o reducere a oxigenului ca urmare a purtarii unei masti", a adaugat el.Unele persoane se pot simti inconfortabil purtand o masca, a mentionat Glatt, purtator de cuvant in cadrul Societatii pentru Boli Infectioase din America. Insa, aceasta nu este o scuza pentru a nu face acest lucru, a spus el. "Eu privesc mastile ca pe centurile de siguranta", a spus Glatt. "Nu sunt neaparat confortabile, dar protejeaza", a precizat specialistul.Pentru acest studiu, echipa condusa de doctor Noel Chan a oferit fiecarui participant masti de protectie, de unica folosinta, in trei straturi, non-medicale.Voluntarii le-au purtat in timpul activitatilor zilnice de rutina sau in repaus si au utilizat pulsioximetrul pentru a-si monitoriza nivelul de oxigen timp de o ora inainte de a purta masca, in timp ce o purtau o ora si o ora dupa aceea.Nu au existat reduceri ale saturatiei de oxigen din sange. In medie, saturatia de oxigen a fost de 96,1% inainte ca participantii sa poarte masca, si apoi usor mai ridicata in timp ce purtau masca si ulterior - 96,5%, respectiv, 96,3%.Constatarile au fost publicate online in Journal of the American Medical Association."Studiul nostru nu sustine afirmatiile conform carora mastile sunt periculoase", a spus Chan.Chan a admis ca acest studiu a fost unul restrans si a avut limitari. De exemplu, au fost excluse persoanele cu afectiuni cardiace sau pulmonare, care le-ar putea provoca probleme de respiratie chiar si in repaus. Cercetarea s-a concentrat insa asupra adultilor mai in varsta, care probabil ar fi mai vulnerabili la orice scadere a nivelului de oxigen in urma purtarii mastii, a notat Chan. Cu toate acestea, nu au aparut probleme."Acesta este doar un studiu restrans", a spus Chan, "dar sper ca va oferi oamenilor o oarecare garantie".O intrebare pe care oamenii si-o pun adesea este daca pot face exercitii cu o masca. In acest studiu, participantii nu au realizat exercitii, deci nu este clar daca acest lucru ar fi cauzat o scadere a nivelului de oxigen. Glatt a declarat ca oamenii pot renunta la masca daca ies afara la plimbare sau sa alerge si nimeni altcineva nu se afla in apropiere. "Daca veti intalni alti oameni, purtati totusi o masca", a spus el.Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite recomanda majoritatii oamenilor sa poarte masca atunci cand sunt in public - una care are cel putin doua straturi de tesatura si este fixata peste gura si nas. Exceptie fac copiii cu varsta sub 2 ani si persoanele cu afectiuni medicale care ingreuneaza respiratia, noteaza UPI.Chan a indicat ca oamenii ar trebui sa discute cu medicul lor daca au intrebari cu privire la orice aspecte referitoare la starea personala de sanatate si la siguranta purtarii mastii de protectie.