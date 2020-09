STUDIU. Terapia cu sterozi in cazul bolnavilor de Covid-19 aflati in stare critica reduce riscul de deces cu 20%

Analiza, care a colectat date din studii clinice separate referitoare la doze scazute de hidroxicortizon, dexametazona si metilprednisolon, arata ca steroizii imbunatatesc ratele de supravietuire ale pacientilor bolnavi de Covid-19 internati la terapie intensiva."Acest lucru este echivalent cu supravietuirea a circa 68% dintre pacientii cei mai bolnavi de Covid-19 dupa tratamentul cu corticosteroizi, comparativ cu circa 60% in cazul absentei corticosteroizilor", arata un comunicat al cercetatorilor.Coordonatoarea OMS pentru tratamente clinice, Janet Diaz, a spus ca agentia si-a actualizat recomandarea pentru a include "o recomandare puternica" referitoare la utilizarea steroizilor in cazul pacientilor cu forme grave si critice de Covid-19."Dovezile arata ca daca administrezi corticosteroizi...exista cu 87 de decese mai putine la 1.000 de pacienti. Vietile respective au fost salvate.", a spus Diaz la un eveniment live online al OMS."Steroizii sunt ieftini si deja disponibili, iar analiza noastra a confirmat ca au eficacitate in reducerea deceselor in randul persoanelor cel mai grav afectate de Covid-19", a declarat Jonathan Sterne, profesor de statistica medicala si epidemiologie la Bristol University din Marea Britanie, care a lucrat la acesta analiza.Concluziile, publicate in Journal of the American Medical Association, intaresc rezultatele anuntate in iunie, care au fost salutate ca fiind un progres major. Dexametazona a devenit atunci primul medicament capabil sa reduca ratele de deces ale pacientilor cu cele mai grave forme de Covid-19.Ulterior, dexametazona a fost folosita pe scara larga in sloanele de terapie intensiva din mai multe tari, pentru tratarea bolnavilor de Covid-19.Citeste si: