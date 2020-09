STUDIU Un grup de tari bogate, reprezentand 13% din populatia lumii, au rezervat jumatate din viitoarele doze de vaccinuri impotriva COVID-19

Logica acestor tari este de a se aproviziona ca masura de precautie de la mai multi producatori concurenti, in speranta ca cel putin unul dintre vaccinurile lor se va dovedi eficient. Raportul Oxfam subliniaza insa dificultatea pe care o va avea o parte din populatia lumii de a gasi vaccinuri in perioada initiala, in timp ce mecanismul pentru accesul mondial la vaccinuri impotriva COVID-19 (COVAX), sustinut de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), este boicotat de Washington si nu are finantare.Incepand din luna mai, Statele Unite, urmate de Marea Britanie, Uniunea Europeana, Japonia si alte tari au semnat numeroase contracte care garanteaza in avans productia si livrarea de doze de vaccin daca studiile clinice in curs se dovedesc concludente. In SUA se vor livra doze inca din octombrie, astfel incat sa poata fi gata pentru a fi distribuite in termen de 24 de ore de la o eventuala autorizatie sanitara.Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, partener al Universitatii Oxford, a semnat majoritatea acestor contracte, insa Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson , Moderna, laboratorul chinez Sinovac si institutul rus Gamaleia au de asemenea pre-vandute sute de milioane de doze la nivel mondial, uneori sub forma de parteneriate cu producatori locali.Potrivit Oxfam, au fost deja semnate contracte cu cinci dintre acesti producatori in faza a treia a studiilor clinice pentru 5,3 miliarde de doze, din care 51% pentru tarile dezvoltate, inclusiv cele mentionate, precum si Australia, Hong Kong, Elvetia si Israel (cifrele nu includ contractele pentru vaccinuri care nu sunt inca in faza a treia de testare).Restul a fost promis tarilor in curs de dezvoltare, intre care India, Bangladesh, China, Brazilia, Indonezia si Mexic, potrivit Oxfam.Statele Unite, cu o populatie de 330 de milioane de locuitori, au rezervat in total 800 de milioane de doze de la sase producatori, iar Uniunea Europeana (450 de milioane de locuitori) a achizitionat cel putin 1,5 miliarde de doze, conform unui bilant AFP."Accesul vital la vaccinuri nu ar trebui sa depinda de locul in care locuiti sau de cati bani aveti", a declarat Robert Silverman din cadrul Oxfam.Expertii in sanatate publica au propus mai multe moduri de distributie globala: OMS ar vrea sa ofere fiecarei tari suficient pentru a vaccina 20% din populatia sa; un grup de eticieni au sugerat prioritizarea tarilor in care virusul ucide cel mai mult.Insa Statele Unite au anuntat ca intentioneaza sa ofere vaccinul tuturor locuitorilor sai, nu doar celor vulnerabili si persoanelor in varsta.Acest tip de "nationalism in domeniul vaccinurilor" a fost denuntat de mai multi oficiali din domeniul sanatatii, precum si de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , intr-un discurs rostit miercuri dimineata in Parlamentul European.