Studiu: Un spray anti-tantari, eficient impotriva COVID-19

Laboratorul stiintific si tehnologic (DSTL) al Ministerului Apararii a fost insarcinat sa evalueze activitatea antivirala a produsului anti-insecte Mosi-guard Natural, care contine citriodiol, derivat din uleiul esential de eucalipt (eucalyptus citriodora, eucaliptul de lamaie), informeaza The Guardian Jeremy Quin, ministrul Apararii, a declarat ca cercetarile au descoperit ca spray-urile care contin Citriodiol "pot ucide virusul".Produsul a fost aplicat direct pe SARS-CoV-2 sub forma de picatura, precum si pe o "piele sintetica" din latex, a declarat ministerul intr-un comunicat. In ambele cazuri, s-a dovedit eficient impotriva virusului."Studiul a avut ca scop sa serveasca drept baza pentru alte organisme stiintifice angajate in cercetarea virusului si a posibilelor solutii", a subliniat Jeremy Quin.Citriodiolul este derivat din uleiul de Eucalyptus citriodora (eucaliptul de lamaie) si este produs de o companie mica, Citrefine.Spray-urile Citriodiol au fost puse la dispozitia armatei inca din fazele incipiente ale crizei Covid-19, deoarece se stia ca ucid alte tulpini de coronavirus, cum ar fi SARS.In prezent, nu exista un tratament specific impotriva noului coronavirus si la nivel mondial se incearca gasirea unui vaccin sau tratament eficient impotriva COVID-19.