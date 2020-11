Studiu: Unu din cinci pacienti cu COVID-19 este diagnosticat ulterior cu o tulburare psihica

Analiza, condusa de cercetatori de la University of Oxford si NIHR Oxford Health Biomedical Research Centre, a mai dezvaluit ca oamenii care aveau deja un diagnistic de boala mintala prezinta un risc mai mare cu 65% sa fie diagnosticati cu Covid-9 decat cei fara un astfel de diagnostic, chiar tinand seama de factori de risc cunoscuti, ca varsta, sexul, rasa si conditia fizica."Aceasta descoperire a fost neasteptata si necesita investigatie. Intre timp, existenta unei tulburari psihice ar trebui adaugata pe lista factorilor de risc pentru Covid-19", a spus dr. Max Taquet, unul dintre autorii cercetarii.Calculele au fost facute in baza a aproximativ 70 de milioane de date medicale din SUA, inclusiv mai mult de 62.000 de cazuri de Covid-19 care nu au necesitate internare sau vizite medicale de urgenta.Incidenta oricarui diagnostic de boala mintala in 14 pana la 90 de zile dupa diagnosticul de Covid-19 a fost de 18,1%, inclusiv 5,8% care reprezentau prim diagnostic.Pentru a examina daca riscul crescut este direct asociat Covid-19, cercetatorii au comparat datele cu alte sase boli pe parcursul aceleiasi perioade: gripa, alte infectii ale tractului respirator, o infectie a pielii, calculi biliari, pietre ale tractului urinar si fractura unui os mare.In trei luni de la diagnosticarea cu Covid-19, 5,8% dintre pacienti au primit primul diagnostic de boala psihica, comparativ cu 2,5% - 3,4% dintre pacientii cu alte diagnostice din lista celor cu care s-a facut comparatia, potrivit lucrarii publicate in Lancet Psychiatry.Paul Harrison, profesor de psihiatrie la Universitatea Oxford, a spus ca este nevoie de o cercetare mai ampla pentru a stabili daca un diagnostic cu o tulburare psihica poate fi direct legat de contractarea coronavirusului. Factorii generali care influenteaza sanatatea fizica nu au fost incluse in datele analizate, precum fundalul socio-economic si fumatul. El a remarcat si faptul ca exista posibilitatea ca mediul stresant provocat de pandemie sa aiba un rol.Cercetarea sugereaza ca oamenii cu venituri scazute sunt mult mai predispusi la probleme de sanatate mintala. Saracia creste si expunerea la coronavirus, fiind vorba despre locuinte aglomerate si conditii de munca nesigure."Totodata, nu este deloc neplauzibil ca boala Covid-19 poate avea un efect direct asupra creierului si sanatatii mintale. Dar cred ca, din nou, ramane sa fie demonstrat", a mai spus Harrison.O descoperire o reprezinta si dublarea numarului de diagnostice cu dementa, la trei luni dupa testul pozitiv de Covid-19, fata de alte boli."E deloc improbabil ca poate exista un efect al virusului asupra creierului care cauzeaza anumite simptome neurologice si dificultati in cazul unor oameni. Astfel, suntem prudenti sa nu supra-interpretam acesta asociere", a completat Harrison.Mai multe studii privind impactul coronavirusului asupra creierului si a sistemului nervos central sunt in desfasurare.