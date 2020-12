STUDIU Vaccinul Moderna impotriva Covid-19 asigura cel putin trei luni de imunitate. Ce au descoperit cercetatorii cu privire la efectele secundare

Durata protectiei este fara indoiala mai lunga, insa este vorba despre primele date cu privire la o perioada de mai multe luni, validate in mod independent de catre o revista stiinsifica.Participantii urmeaza sa fie urmariti timp de 13 luni in vederea verificarii protectiei pe termen mai lung, anunta autorii.Cercetatori de la institute nationale de sanatate au testat nivelul a doua tipuri de anticorpi impotriva noului coronavirus la 90 de zile dupa cea de a doua doza de vaccin, care se administreaza la 28 de zile dupa prima doza.Ei au observat o scadere "usoara" si asteptata a nivelului anticorpilor la participantii vaccinati, insa un nivel care a ramas mare si superior imunitatii naturale observate la fosti bolnavi vindecati de covid-19.In plus nu s-a observat niciun efect secundar nedorit in testul din faza 1, care a inceput in martie.Anticorpii sunt doar o componenta a reactiei imunitare prin intermediul limfocitelor B - care produc anticorpii - si T - care omoara celulele infectate.Cercetatorii precizeaza ca datele cu privire la celulele memoriei imunitare nu sunt cunoscute inca, dar ca studii precedente au aratat ca vaccinul activa bine celulele ucigase.Anthony Fauci, directorul Institutului de boli infectioase, declara pentru AFP intr-un interviu recent ca este "sigur" ca memoria imunitara creata de catre vaccin are sa dureze o vreme.Insa "nu stim daca va fi unul, doi, trei sau cinci ani. Nu stim", declara el. Numai timpul va permite aflarea acestui lucru."Este o veste destul de pozitiva per ansamblu", a declarat pentu AFP Benjamin Neuman, un profesor la Universitatea Texas A&M, referindu-se la noul studiu. El noteaza ca inclusiv la persoanele in varsta reactia imunitara este "rezonabil de puternica".