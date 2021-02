STUDIU Vaccinul Pfizer/BionTech poate neutraliza cele trei mutatii ale SARS-CoV-2 aparute in Marea Britanie si in Africa de Sud

Analiza plasmei

Variantele SARS-CoV-2 aparute in Marea Britanie si Africa de Sud au aceeasi mutatie N501Y, insa la cealalta tulpina sud-africana se intalneste mutatia E484K, toate intervenite la proteina Spike (S) care "ar putea creste afinitatea" acesteia fata de receptorul ACE2 al celulei umane prin intermediul caruia patrunde in organism.O echipa de la Universitatea din Texas (SUA) a proiectat combinatii ale mutatiilor gasite in aceste variante si a analizat plasmele a 20 de participanti la un studiu clinic cu vaccinul BNT162b2 de la Pfizer , dupa doua sau patru saptamani de la imunizare cu doua doze administrate la interval de trei saptamani.In fiecare plasma s-a verificat neutralizarea SARS-CoV-2 precum si a tulpinilor mutant ale coronavirusului, potrivit revistei Nature Medicine. Autorii au gasit "probe de neutralizare a virusurilor mutante" in ansamblul plasmelor, cu o "usoara variatie", deoarece neutralizarea impotriva mutatiei E484K a fost "usor inferioara", comparativ cu cea impotriva mutatiei N501Y.Studiul semnaleaza totodata ca mutatia N501Y pare sa amplifice gazdele pe care virusul le poate infecta si sa includa de asemenea soarecii.Autorii avertizeaza ca evolutia continua a SARS-CoV-2 "necesita o observare constanta a eficacitatii vaccinului impotriva tulpinilor emergente".