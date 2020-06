SUA: 382 de decese cauzate de coronavirus. Cel mai mic bilant zilnic din ultimele saptamani

Ziare.

com

De la sfarsitul lunii mai, numarul deceselor zilnice a depasit arareori pragul de 1.000 in Statele Unite, tara cel mai grav afectata de pandemia de COVID-19, cu un total de 115.729 de victime , potrivit bilantului de duminica.Statele Unite inregistreaza si cel mai mare numar de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 (2.093.335 la ora 00:30 GMT).Aceasta tara, care raportase 735 de decese suplimentare sambata, continua insa sa inregistreze aproximativ 20.000 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in fiecare zi si nu reuseste sa coboare de pe acest platou care reprezinta curba de evolutie a epidemiei, in contextul in care alte state americane au preluat stafeta infectarilor de la cele situate pe coasta estica.Primul val nu a fost complet depasit deocamdata, iar epidemia s-a deplasat de la New York si Nord-Est spre o banda larga a teritoriului american ce grupeaza sudul si vestul tarii, atentia specialistilor indreptandu-se de acum spre spitalele din state precum Arizona, Texas si Florida.Administratia presedintelui american Donald Trump a prevenit insa ca orice noua inchidere a economiei este exclusa in cazul aparitiei unui al doilea val al epidemiei de COVID-19.