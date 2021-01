SUA au devenit prima tara din lume care depaseste pragul de 20 de milioane de cazuri de COVID-19

SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator.In luna iunie, scrie The Guardian, expertii americani in sanatate publica erau de parere ca peste 20 de milioane de americani au contractat boala provocata de coronavirusul descoperit in decembrie 2019 in Wuhan (China), numar de zece ori mai mare decat cel oficial de la acea data.Aproximativ 350.000 de americani au murit din cauza Covid-19, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, acesta fiind cel mai mare bilant din lume.A doua tara cu cele mai multe decese asociate Covid-19 este Brazilia, unde au fost inregistrate 195.000.Potrivit aceleasi universitati americane, India ocupa locul al doilea intre tarile cu cele mai multe cazuri confirmate prin teste de laborator - cu 10,28 de milioane -, urmata de Brazilia (7,6 milioane), Rusia (3,1 milioane), Franta (2,6 milioane), Marea Britanie (2,54 milioane), Turcia (2,22 milioane), Italia (2,12 milioane), Spania (1,92 milioane) si Germania (1,76 milioane).