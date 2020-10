Coronavirus in lume. Record de cazuri noi in SUA: Peste 83.000 de cazuri de infectii, in 24 de ore. OMS: "Urmatoarele luni vor fi foarte grele"

Medicii americani transmit ca numarul internarilor este in crestere. Nunumarul deceselor este in scadere ca urmare a faptului ca bolnavii beneficiaza de o ingrijire medicala mai buna, conform BBC News Ultimul bilant zilnic vine in contextul in care gigantul farma AstraZeneca si Johnson & Johnson au reluat testele privind vaccinul anti-Covid, dupa ce au primit avizul din partea autoritatilor de reglementare.Vineri s-a depasit cu peste 6.000 de cazuri recordul precedent de 76.842 inregistrat pe 17 iulie. Doar in ultima saptamana, SUA au depasit pragul de 441.541 de noi infectii, cea mai mare crestere pe saptamana de la sfarsitul lunii iulie.Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca tarile din emisfera nordica sunt intr-un punct critic. "Urmatoarele luni vor fi extrem de dure si unele tari sunt pe o panta periculoasa", a avertizat directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de presa.Potrivit autoritatilor americane care monitorizeaza situatia, aproape 8,5 miioane de americani au fost infectati cu Covid-19 de la debutul pandemiei.Numarul oamenilor care or din cauza Covid-19 a crescut constant in ultimele sase zile dar este semnificativ mai mic raportat la varful de 2.000 de decese inregistrat in aprilie.Citeste si: