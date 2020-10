SUA a depasit 8 milioane de infectari cu COVID-19, cu o crestere de 18% din septembrie. Pfizer cere aprobarea vaccinului de urgenta

"Pfizer va solicita utilizarea autorizatiei de urgenta in SUA imediat cum se atinge etapa de siguranta, in a treia saptamana a lunii noiembrie", a declarat Albert Bourla, CEO Pfizer, potrivit wionews.com Companiile Moderna si Pfizer au ajuns cu studiile clinice la faza 3 la sfarsitul lunii iulie.Numarul cazurilor de COVID-19 din SUA a crescut cu aproximativ 50.000 de cazuri zilnice din septembrie, astfel ca expertii in sanatate sunt ingrijorati, sustinand ca tara se confrunta cu al treilea val.Potrivit statisticilor, numarul noilor infectari din SUA a crescut cu 18%, fiind cea mai afectata tara de virus, urmata de India, cu 7.370.460 de cazuri, si de Brazilia, cu peste 5.169.380 de cazuri.