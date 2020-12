SUA: Peste 2.500 de morti din cauza coronavirusului, in ultimele 24 de ore. Un record de la sfarsitul lui aprilie

Tara a inregistrat in acelasi interval mai mult de 180.000 de noi cazuri de COVID-19, potrivit bilantului anuntat la ora locala 20.30.Ultima data cand numarul mortilor cotidiene l-a depasit pe cel inregistrat marti, care se ridica la 2.562 de decese, a fost la sfarsitul lui aprilie, in punctul de maxim al primului val al pandemiei, care in realitate nu s-a diminuat in tara.Numarul persoanelor spitalizate a atins 99.000 marti, un record de la inceputul pandemiei, potrivit Covid Tracking Project. Situatia este extrem de ingrijoratoare in mai multe state din Midwest, ca Indiana sau Dakota de Sud.La cateva zile dupa Thanksgiving (Ziua Recunostintei), expertii se tem ca voiajul intreprins de milioane de americani pentru a marca aceasta mare sarbatoare familiala impreuna cu cei apropiati va provoca "un val care se va adauga valului actual", potrivit cuvintelor imunologului Anthony Fauci, personalitate stiintifica foarte respectata in SUA.Numarul de noi contaminari se mentine pentru moment la un nivel similar - foarte ridicat - celui inregistrat in ultimele saptamani.Pragul de 2.000 de morti intr-o zi, care era frecvent depasit in primavara, a fost atins de mai multe ori in ultimele doua saptamani.Statele Unite, care sunt tara cea mai lovita de pandemie in cifre absolute, inregistreaza in total 13,7 milioane de cazuri si 270.450 de morti.