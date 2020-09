SUA. Trump face presiuni pentru taierea imediata a finantarii OMS

Administratia Trump intentioneaza sa taie cotizatia de membru la bugetul Organizatiei Mondiale a Sanatatii. O decizie in acest sens va fi luata in Congres.SUA a emis notificarea oficiala de retragere de la OMS in iulie, dupa ce Donald Trump a acuzat organizatia ca este pro-China si ca nu a continut pandemia coronavirusului. Aceasta ar urma sa intre in vigoare abia este un an. Pana atunci, conform unui acord vechi de 72 de ani cu Congrsul, SUA sunt obligate sa isi mentina contributiile financiare, noteaza The Guardian De altfel, pana la emiterea notificarii de catre administratia Trump, in acest an a fost alocata o prima transa de 58 de milioane de dolari. A doua transa ar fi in valoare de 62 de milioane de dolari.Desi recunosc ca OMS a gresit in gestionarea pandemiei de coronavirus , democratii din Congres au contestat decizia administratiei Trump de a reduce sau taia contributiile la OMS, pe motiv ca aceasta ar fi o violare a rezolutiei adoptate de acest for la momentul aderarii SUA la OMS, in 1948.In acelasi timp, pe langa aceste discutii controversate din punct de vedere legal, este de asteptat ca administratia de la Washington sa anunte retragerea expertilor sai de la OMS, in urmatoarele luni.Miercuri, SUA au anuntat ca refuza orice colaborare in cadrul operatiunii internationale coordonate de OMS, vizand dezvoltarea si distribuirea uni vaccin anti-Covid.Citeste si: