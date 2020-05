SUA vor sa faca in cateva luni ce dureaza de obicei 10 ani, doar sa aiba vaccin anti-COVID pana la anul

Planul autoritatilor ii ingrijoreaza pe americani

Proiectul va comprima in doar cateva luni activitati de dezvoltare si testare a vaccinurilor care in mod normal ar avea loc pe parcursul a 10 ani, ceea ce arata urgenta de a opri pandemia care a infectat peste 5 milioane de oameni si a ucis peste 335.000, afectand economia globala.In acest scop, producatori majori de vaccinuri au convenit sa faca schimb de date si sa isi puna la dispozitia companiilor concurente retelele folosite pentru studiile clinice, in cazul in care vaccinul candidat propriu va esua, au spus cercetatorii.Vaccinurile candidat care vor fi dovedite ca sigure in studii clinice de mica amploare vor fi testate apoi in studii clinice uriase, cu 20.000 - 30.000 de participanti pentru fiecare vaccin, incepand din luna iulie.Intre 100.000 si 150.000 de oameni ar putea fi inrolati in studii, a declarat dr. Larry Corey, expert in vaccinuri la Fred Hutchinson Cancer Center din Seattle, care ajuta la proiectarea studiilor clinice."Daca nu este gasita o problema de siguranta, se continua", a declarat dr. Francis Collins, director al National Institutes of Health (NIH).Activitatile pentru testarea vaccinurilor fac parte dintr-un parteneriat public-privat numit Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV), anuntat luna trecuta.Eforturile fac parte din divizia de cercetare si dezvoltare a programului "Operation Warp Speed", anuntat saptamana trecuta de Casa Alba pentru accelerarea dezvoltarii de vaccinuri pentru coronavirus Vaccinurile, care vor fi folosite pe oameni sanatosi, sunt de obicei testate in mai multe etape, incepand cu testele pe animale.Testele pe oameni incep cu un mic studiu de siguranta efectuat pe voluntari sanatosi, urmat de un studiu mai larg pentru a gasi doza potrivita si pentru a obtine date preliminare privind eficacitatea.Etapa finala consta in testari pe scara larga, pe mii de oameni. Abia atunci un dezvoltator de vaccin se va angaja sa produca milioane de doze. In era coronavirusului, multe dintre aceste etape se vor suprapune, in special studiile in faza intermediara si finala, au spus Collins si Corey.Abordarea implica riscuri, deoarece anumite probleme de siguranta pot aparea doar in studiile efectuate pe scara larga.Americanii sunt ingrijorati de viteza in care se lucreaza la dezvoltarea vaccinurilor, a aratat un sondaj Reuters/Ipsos.Un vaccin extrem de eficace ar putea fi testat chiar si doar sase luni, daca exista o diferenta mare de beneficii intre vaccin si grupurile placebo, a spus Corey. Pentru un vaccin cu eficacitate modesta, studiile ar putea dura noua pana la 12 luni.Guvernul Statelor Unite a angajat miliarde de dolari pentru a ajuta producatorii sa produca doze de vaccinuri care s-ar putea sa nu aiba succes.Pentru a obtine cel mai rapid raspuns, vaccinurile vor fi testate pe personal medical si in comunitatile unde virusul se raspandeste in continuare, pentru a arata daca a redus numarul de cazuri noi de COVID-19.Washington D.C, unde epidemia de coronavirus nu a atins inca nivelul maxim, este o zona de testare probabila. Testele pot fi efectuate si in strainatate, inclusiv in Africa, unde virusul tocmai a inceput sa se raspandeasca, a spus Collins.Guvernul intentioneaza sa se foloseasca de propriile retele de testare, inclusiv cele 100 de facilitati de asistenta a veteranilor, pentru potentiali voluntari pentru studii clinice, in timp ce producatorii de medicamente vor recruta din retelele lor de cercetare clinica.Un vaccin al companiei de biotehnologie Moderna, dezvoltat in parteneriat cu NIH, va fi primul care va intra in testare la scara larga, in iulie, iar acestuia i se poate adauga un vaccin de la Universitatea britanica Oxford si AstraZeneca, a spus Collins.Guvernul american a anuntat joi ca va cheltui 1,2 miliarde de dolari pentru a-si asigura 300 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat la Oxford. Acest vaccin este deja testat pe oameni.Vaccinurile dezvoltate de Johnson & Johnson , Sanofi si Merck sunt cu o luna sau doua in urma celor doua companii.