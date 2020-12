Statele Unite vor sa modifice recomandarile in privinta vaccinului anti-Covid-19 dupa aparitia de reactii alergice. Unul dintre ingrijitori a avut o reactie grava, necesitand spitalizare

Unul dintre acesti doi ingrijitori vaccinati in Alaska a avut o reactie grava sau "anafilactica", necesitand spitalizare."Aceste persoane au fost tratate corespunzator si din fericire sunt vindecate sau pe cale de vindecare", a declarat Doran Fink, de la Biroul de vaccinuri al Agentiei Americane a Medicamentului, in timpul unei reuniuni a Comitetului consultativ pentru autorizarea unui alt vaccin, cel de la Moderna.Autoritatile americane se afla in legatura cu autoritatile britanice, care folosesc si vaccinul Pfizer, cu scopul de a intelege mai bine aceste cazuri."Toate datele actuale continua sa justifice fara noi restrictii" vaccinul Pfizer, dar aceste cazuri "subliniaza nevoia de a ramane vigilenti in timpul primei faze a campaniei de vaccinare", a afirmat Doran Fink.Pentru aceasta, "Agentia Americana a Medicamentului colaboreaza cu Pfizer pentru a continua modificarile recomandarilor si informatiile de prescriere ale vaccinului, cu scopul de a atrage atentia asupra directivelor CDC (Centrul de control si prevenire a bolilor) privind urmarirea post-vaccinare si gestionarea reactiilor alergice imediate", a explicat el.Aceste modificari vor includeInstalatiile care efectueaza vaccinarea trebuie sa asigure, de asemenea, ca au la dispozitie imediat un tratament contra reactiilor alergice severe.Aceste avertismente se vor aplica si vaccinului Moderna, daca primeste autorizarea de la Agentia Americana a Medicamentului.Cele doua remedii folosesc o noua tehnologie, numita ARN mesager (mRNA), care nu a fost aprobat intr-un vaccin inainte de Pfizer.