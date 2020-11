Subprefectul de Timis, Mircea Bacala, depistat cu COVID-19: "Deocamdata sunt acasa si ma simt bine"

"Deocamdata sunt acasa si ma simt bine", a declarat subprefectul de Timis, Mircea Bacala, pentru debanat.ro. Potrivit sursei citate, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, din care face parte si Mircea Bacala, nu sunt considerati contacti, sedintele fiind desfasurate online. Subprefectul a declarat, pentru sursa citata, ca la nivelul Prefecturii Timis mai exista o persoana suspecta de COVID-19."Nu exista persoana care sa fi intrat in contact direct cu domnul subprefect si sa fi fost fara masca si fara respectarea distantarii sociale. Am inteles ca astazi DSP termina si ancheta epidemiologica. Am discutat si cu sefii de serviciu care au intrat in contact cu domnul Bacala care ieri dimineata ne-a anuntat ca se simte rau. S-a testat si este pozitiv. Am inteles ca si sotia sa, care este cadru medical, este pozitiva. Eu am discutat cu domnul subprefect la telefon chiar dacaa avem birouri alaturate. Cel mult ne-am intersectat prin secretariat, dar toti eram cu masti. Nu am de ce sa intru in izolare", a declarat prefectul de Timis, Liliana Onet, pentru pressalert.ro