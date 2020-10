Subprefectul judetului Harghita, Petres Sandor, are coronavirus. A facut anuntul pe Facebook

Anuntul a fost facut de acesta pe pagina sa de Facebook "Dragi cunostinte, dupa ce sambata am facut febra, azi am fost testat. Rezultatul e pozitiv. Probabil maine vom vedea ce si unde urmeaza. Aveti grija de voi, toate cele bune", a scris Petres Sandor, pe reteaua de socializare.Purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului, Adrian Panescu, a precizat, pentru AGERPRES, ca subprefectul a purtat tot timpul masca de protectie, atunci cand s-a aflat la lucru, iar ancheta epidemiologica este in derulare.De asemenea, s-a efectuat dezinfectia spatiilor din institutie.