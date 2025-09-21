Suceava are mai multe cazuri decat Ungaria sau Moldova si mai multi morti decat Australia - cum arata cifrele

Autor: Florin Necula
Marti, 14 Aprilie 2020, ora 08:32
9304 citiri
Suceava are mai multe cazuri decat Ungaria sau Moldova si mai multi morti decat Australia - cum arata cifrele
Foto: Arhiva Ziare.com

Judetul Suceava este de departe cel mai afectat din tara in epidemia de coronavirus, inregistrand peste un sfert din numarul total de cazuri de imbolnavire si tot un sfert din numarul deceselor din tara noastra.

Cu 1.731 de cazuri din totalul de 6.633 inregistrate pana luni seara in Romania, judetul Suceava are mai multe decat vecinii Ungaria (1.458) si R. Moldova (1.712).

De asemenea, inregistrand 82 dintre cele 331 de decese din tara noastra, Suceava e peste Australia, care are 61 de decese si mai mult de 6.000 de cazuri, si la egalitate cu Chile, care are peste 7.500 de cazuri, cum arata statisticile centralizate de site-ul Worldometers.

Nu in ultimul rand, cu o medie de peste 2,2 cazuri de imbolnavire la o mie de locuitori, judetul din nordul Romaniei este peste Franta (2,1) si aproape de Italia (2,6 cazuri la mia de locuitori).

Amintim ca aproape 2 milioane de oameni au fost infectati cu coronavirus, iar aproape 120.000 au murit, pana luni seara. Dintre acestia, peste 900.000 de cazuri si aproape 80.000 de decese s-au inregistrat in Europa.

Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora vor fi aleși 101 deputați. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor...
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliție încă mai sunt discuții despre reducerea de posturi din administrația publică locală și cea centrală. Propunerea actuală este ca...
#cazuri coronavirus Suceava, #morti coronavirus Suceava , #coronavirus
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a stricat ziua! Ce a patit Florinel Coman, fix dupa vizita-surpriza a Ioanei Timofeciuc
Digi24.ro
VIDEO Cum ajuta cultivatorii de lalele din Olanda apararea ucrainenilor in fata dronelor. "Sunt foarte rezistente"
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elita Rubicon. Greseala facuta de televiziunea rusa

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Cea mai ieftină lovitură din lume”. NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele
  2. Vrei să devii judecător sau procuror? Care este procedura de admitere și câte posturi libere există în sistem
  3. Un nou antibiotic a demonstrat o eficiență ridicată în laborator împotriva unor bacterii rezistente la multiple medicamente
  4. Un bărbat înarmat a încercat să intre în reședința fraților Andrew și Tristan Tate. Individul a transmis totul online. „O amenințare directă pentru toți” VIDEO
  5. Iran amenință că va suspenda cooperarea cu AIEA, dacă ONU dă undă verde pentru sancțiuni
  6. Mai mulți politicieni și activiști din Republica Moldova acuzati că destabilizează țara în interesul Rusiei, pe lista neagră de sancțiuni a Ucrainei
  7. Amenințarea lui Donald Trump pentru Venezuela. „Prețul pe care îl veţi plăti va fi greu de calculat”
  8. Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea”
  9. Un atac cibernetic masiv a afectat mai multe aeroporturi importante din Europa. Atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Germania, Belgia sau Anglia
  10. Motivul șocant al crimei între frați din Țăndărei. Scandalul în familie a pornit de la o proprietate care nici nu le aparține