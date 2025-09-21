Suceava are mai multe cazuri decat Ungaria sau Moldova si mai multi morti decat Australia - cum arata cifrele

Judetul Suceava este de departe cel mai afectat din tara in epidemia de coronavirus, inregistrand peste un sfert din numarul total de cazuri de imbolnavire si tot un sfert din numarul deceselor din tara noastra.

Cu 1.731 de cazuri din totalul de 6.633 inregistrate pana luni seara in Romania, judetul Suceava are mai multe decat vecinii Ungaria (1.458) si R. Moldova (1.712).

De asemenea, inregistrand 82 dintre cele 331 de decese din tara noastra, Suceava e peste Australia, care are 61 de decese si mai mult de 6.000 de cazuri, si la egalitate cu Chile, care are peste 7.500 de cazuri, cum arata statisticile centralizate de site-ul Worldometers.

Nu in ultimul rand, cu o medie de peste 2,2 cazuri de imbolnavire la o mie de locuitori, judetul din nordul Romaniei este peste Franta (2,1) si aproape de Italia (2,6 cazuri la mia de locuitori).

Amintim ca aproape 2 milioane de oameni au fost infectati cu coronavirus, iar aproape 120.000 au murit, pana luni seara. Dintre acestia, peste 900.000 de cazuri si aproape 80.000 de decese s-au inregistrat in Europa.

