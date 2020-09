Suceava, scapata din nou de sub control. Orasul Siret a intrat in scenariul rosu, din cauza numarului mare de bolnavi cu COVID-19

Pentru ca o parte dintre angajati au mers in oras si au intrat in contact cu alte persoane, au aparut imbolnaviri si in comunitate, iar toate aceste aspecte au transformat orasul Siret intr-unul "rosu de Covid", scrie Monitorul de Suceava. Conform sursei citate , Colegiul Tehnic "Latcu Voda" si Scoala Gimnaziala "Petru Musat", unde functioneaza si gradinita orasului, s-au inchis de joi. La cele trei unitati de invatamant sunt 2.000 de copii, din care 700 la scoala gimnaziala si la gradinita. Pentru elevii din ciclul primar si gimnazial, dar si pentru liceeni, cursurile se vor tine online in urmatoarele doua saptamani. Situatia va fi apoi reevaluata si, in functie de incidenta la mia de locuitori, se va lua o noua decizie.Adrian Popoiu, primarul orasului Siret, a declarat: "Incepand de astazi (n.a. - joi, 17 septembrie) industria HoReCa se inchide. Vor putea functiona doar terasele, dar pentru ceea ce inseamna restaurante si cafenele la interior activitatea nu mai este permisa. De asemenea, slujbele religioase vor fi permise, dar numai in exterior, iar oamenii trebuie obligatoriu sa poarte masca de protectie".