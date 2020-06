Suedia a inregistrat 65 de decese din cauza coronavirusului, dupa zile in care nu a mai raportat niciun caz mortal

Ziare.

Agentia de Sanatate Publica a anuntat ca a inregistrat in total 4.468 de decese legate de noul coronavirus si aproximativ 38.500 de cazuri de infectari. Primul deces a fost raportat la 11 martie."Cifrele din ultimele 24 de ore sunt destul de tipice, reflecta faptul ca am fost ocupati cu teste si analize in weekend", a declarat Karin Tegmark Wisell, directorul departamentului de microbiologie din cadrul Agentiei de Sanatate Publica.Oficiali au subliniat adesea faptul ca exista de obicei intarzieri ale raportarilor cazurilor la sfarsit de saptamana.Johanna Sandwall, manager pentru situatii de criza la Consiliul National al Sanatatii si Ajutorului social, a declarat ca locurile libere din unitatile de terapie intensiva sunt in prezent de 30%.In prezent, 556 de pacienti sunt pe ventilatie mecanica, dintre care 311 au COVID -19, a adaugat ea.Comparativ cu vecinii sai nordici, Suedia a adoptat masuri mult mai putin stricte pentru combaterea raspandirii noului coronavirus, dar oamenii au fost sfatuiti sa evite calatoriile, sa mentina distantarea fizica si sa stea acasa daca sunt varstnici sau chiar daca au simptome minore.