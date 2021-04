Numarul cazurilor de COVID-19 a explodat in Suedia. Tara inregistreaza cele mai multe infectari pe cap de locuitor din Europa

Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina , are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org.Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor vecine: Finlanda, Danemarca si Norvegia, cu 65, 11, respectiv 132 de cazuri la 1 milion de persoane.Conform datelor oficiale, luni, la terapie intensiva in spitalele suedeze se aflau 392 de oameni, fata de varful inregistrat in al doilea val al pandemiei, de 389, in ianuarie, dar cu mult mai mic fata de primavara lui 2020, cand varful a fost de 558 pacienti.Desi numarul de contaminari si al celor internati la terapie intensiva a crescut, bilantul deceselor asociate Covid-19 in Suedia nu a crescut prea mult.Tara cu 10 milioane de locuitori a inregistrat peste 13.000 de decese asociate Covid-19, o rata mult mai mare decat a natiunilor vecine, dar mai scazuta fata de cateva state europene care au optat pentru carantina.Guvernul condus de Stefan Lofven a amanat cu doua luni relaxarea restrictiilor, planuita pentru martie, dar a subliniat ca masuri mai stricte nu sunt inca necesare.Magazinele neesentiale au ramas deschise, la fel si localurile, insa cu anumite limitari de program si capacitate.De la inceputul pandemiei, Suedia a inregistrat peste 877.000 de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2