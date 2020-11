Suedia aplica primele restrictii de la inceputul pandemiei. Ce masuri de lockdown intra in vigoare din 20 noiembrie. "Este o situatie care poate deveni foarte grava"

Principalele masuri se refera la interzicerea vanzarii bauturilor alcoolice dupa ora 22.00 in baruri si restaurante, acestea urmand sa se inchida la 22.30, potrivit Digi24.ro "Ne confruntam cu o situatie care poate deveni foarte grava. Riscam sa ajungem in pozitia in care am fost in primavara", a declarat premierul Stefan Lofven.Autoritatile din 13 regiuni din Suedia au emis recomandari pentru populatie, printre care si evitarea contactului fizic cu persoanele din afara locuintei.Numarul infectarilor a crescut in ultimele saptamani, ajungand chiar la peste 4.000 de cazuri noi raportate in decurs de 24 de ore. In plus, numarul pacientilor internati in spitale a crescut, de asemenea, substantial.Premierul Lofven a declarat si ca este gata sa impuna masuri mai stricte pentru a limita adunarile publice daca recomandarile nu dau rezultate.In ultimele 10 zile, numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva s-a dublat in Suedia.Citeste si: Politia din Suedia, in alerta de securitate la nivel national. Tara nordica este in garda dupa atacurile teroriste din Europa