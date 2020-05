Suedia isi mentine strategia de combatere a coronavirusului, in ciuda criticilor si a mortalitatii ridicate

Ziare.

"Aceasta este o viziune pe termen lung. A spune ca totul continua in Suedia ca si cand nimic nu s-ar intampla este un mit, nu am avut izolare, dar am avut in schimb multe restrictii", a argumentat la o conferinta de presa ministrul suedez de externe Ann Linde.Nici celelalte tari nordice nu si-au izolat populatia, dar au inchis timp de o luna mare parte din viata publica, in timp ce Suedia a optat pentru recomandari menite sa protejeze grupurile de risc si a facut apel la responsabilitatea individuala, introducand unele restrictii progresiv.Au fost astfel inchise universitatile, s-au interzis adunarile cu mai mult de 50 de persoane si au fost sistate, destul de tardiv insa, vizitele in caminele de batrani."In fond, avem aceeasi strategie ca ceilalti: incercam sa diminuam contagierea si numarul mortilor, sa nu fie saturat sistemul de sanatate si sa minimizam efectele asupra economiei si locurilor de munca", a mai spus sefa diplomatiei suedeze, care a vorbit despre "un maraton si nu un sprint" impotriva virusului.Suedia are o rata a mortalitatii provocate de COVID-19 de 39,26 la 100.000 de locuitori, de patru ori mai mare decat Danemarca si de opt, respectiv noua ori mai mare decat Finlanda si Norvegia.Dar "nu este o idee buna sa comparam tari diferite", a sustinut Ann Linde, invocand faptul ca ar putea fi vorba despre faze diferite ale epidemiei si despre modalitatea de contabilizare a victimelor, spre deosebire de alte tari Suedia inregistrand si decesele din caminele de batrani, unde au survenit circa 70% din cele peste 4.000 de decese consemnate la nivelul intregii tari.Potrivit unei investigatii efectuate de televiziunea publica SVT, mai mult de jumatate dintre reclamatiile trimise in martie si aprilie de aceste centre catre Serviciul de Inspectie al Sanatatii fac referire la insuficienta echipamentelor de protectie pentru personalul acestora.Deficienta aprovizionarii cu astfel de materiale pare sa fie insa o problema extinsa a sistemului sanitar suedez, marti aflandu-se ca peste 300 de angajati ai Spitalului Universitar din Uppsala au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus.O alta ancheta, efectuata in randul responsabililor caminelor de batrani din regiunile Stockholm si Sormland, semnaleaza personalul asimptomatic drept principala cauza a patrunderii coronavirusului in aceste centre, existand si cazuri in care au venit la serviciu angajati ai acestor centre ce prezentau simptome de COVID-19.Interdictia tardiva a vizitelor, decisa abia pe 1 aprilie, este de asemenea o cauza a patrunderii virusului in caminele de batrani.Criticile la adresa guvernului si Agentiei de Sanatate Publica s-au intensificat in ultimele saptamani, dupa ce la sfarsitul lunii aprilie un grup de circa 20 de cercetatori au publicat in Dagens Nyheter, principalul cotidian suedez, un articol in care cer schimbarea strategiei."Aceasta este principala slabiciune a strategiei suedeze: ne-am transformat intr-un fenomen mondial, tara despre care vorbesc toti. Sa dam inapoi si sa ne reconsideram decizia ar putea sa para o recunoastere a greselilor noastre in fata lumii intregi", se mentiona cu cateva zile in urma intr-un editorial din acest cotidian.Multe dintre criticile fata de abordarea suedeza semnaleaza urmarirea dobandirii asa-numitei imunitati de turma, desi oficial autoritatile suedeze au negat mereu ca ar urmari acest lucru, admitand ca aceasta imunitate ar fi doar un efect al strategiei lor, nu un obiectiv in sine.O estimare initiala a Agentiei de Sanatate Publica sustinea ca pana la jumatatea lunii iunie 40% din populatia capitalei Stockholm ar dobandi imunitate fata de noul coronavirus. Insa primele rezultate ale unui studiu efectuat de aceeasi agentie publicate cu cateva zile in urma releva ca numai aproximativ 7,3% dintre locuitorii acestui oras au dezvoltat anticorpi.O alta critica face referire la testarea redusa. Cele circa 34.000 de cazuri pozitive confirmate in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori au fost descoperite in urma efectuarii a circa 210.000 de teste.Autoritatile suedeze afirma ca si-au fixat ca obiectiv cresterea numarului testelor pana la circa 100.000 pe saptamana, dar datele ultimei saptamani indica mai putin de 29.000 de teste, cu circa 4.000 mai putine fata de saptamana anterioara.