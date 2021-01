Suedia prelungeste din nou restrictiile. Premier: "Situatia inca ramane grava"

Ce restrictii se prelungesc

"Vedem un usor declin in raspandirea infectiei in unele regiuni, dar situatia inca ramane grava", a declarat premierul suedez Stefan Lofven.El a adaugat ca angajatorii ar trebui sa permita lucrul de acasa acolo unde specificul activitatii face posibil acest lucru.Alte masuri includ continuarea cursurilor in regim online pentru liceeni. Ministrul educatiei Anna Ekstrom a precizat ca unele cursuri se pot desfasura traditional, in salile de clasa, in regiunile unde ratele de infectare sunt reduse.In urmatoarele doua saptamani, salile de sport, piscinele si muzeele din Suedia vor ramane inchise.Navetistii au fost sfatuiti sa poarte masca sanitara in transportul public, in special in timpul orelor de varf.Ministrul sanatatii Lena Hallengren a mentionat ca situatia va fi analizata la fiecare doua saptamani. Tara scandinava , ce are o populatie de 10,3 milioane de locuitori, inregistrase pana miercuri seara aproximativ 538.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 10.800 decese cauzate de COVID-19.Citeste si: Sedinta de lucru la Cotroceni. Klaus Iohannis se intalneste cu Florin Citu, Dan Barna, dar si alti ministrii