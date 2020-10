Numarul bolnavilor cu forme grave de COVID-19 este tot mai mare in Bucuresti. "Spitalul Babes este plin. Capacitatea este la maximum"

Pacientii ajung la camera de garda a Spitalului Victor Babes singuri, nu mai asteapta ambulanta , dupa cum a declarat managerul unitatii medicale, Emilian Imbri, pentru Europa FM "Observam o crestere a numarului de cazuri care se prezinta la spital, desi este spital COVID si nu se interneaza decat pacientii cu test pozitiv. Exista spitalele acestea care sunt doar COVID. Aici, nu ar trebui sa apara nimeni pe jos, cu masina personala. Aici se ajunge cu salvarea, cu microbuzul de la ISU. Si-asa este aglomerat. O imbulzeala din asta nu face bine", a spus Emilian Imbri, potrivit sursei citate.In plus, cu cat cei internati au nevoie de mai multe zile de spitalizare, dezvoltand forme grave, cu atat mai lunga e asteptarea pentru un loc liber."Spitalul Babes este plin. Capacitatea este la maximum. Sigur, in fiecare dimineata, se fac externari. Dar faceti o comparatie: acum o luna-doua, noi faceam externari si aveam 70-80 de locuri libere in spital si cate 70 in modulul din Pipera. Astazi, de exemplu, dupa ce s-au facut externarile, am ramas cu vreo 20 de locuri in spital si cu 25 in Pipera, dar eu va asigur ca la ora 4.00 (n.r. - 16.00) noi nu mai avem disponibile locurile acelea despre care spuneam. Deci, pe langa faptul ca vin cu o simptomatologie mai severa, ceea ce necesita mai multe zile de stat in spital, nu se mai elibereaza locurile atat de repede", a spus managerul.