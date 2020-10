Surse: DSP Bucuresti propune masca obligatorie in spatiile deschise, trecerea scolilor in scenariul rosu si inchiderea cinematografelor

DSP Bucuresti propune CMBSU purtarea obligatorie a mastii in spatiile publice deschide, inchiderea in interior a restaurantelor si cafenelelor, inchiderea cinematografelor, salilor de spectacole si jocurilor de noroc, precum si trecerea unitatilor de invatamant in scenariul rosu si anume in invatamantul online, potrivit surselor News.ro.Conform surselor News.ro, avand in vedere faptul ca rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile, la nivelul Bucurestiului a depasit valoarea de 3 la mia de locuitori DSP Bucuresti a inaintat spre aprobare CMBSU, urmatoarele propuneri:"-Purtarea mastii de protectie, astfel incat sp acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa.- Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar persoanelor cazate in cadrul acestor unitati.- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa.- Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa.- Suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata, din unitatile de invatamant (scenariul 3), cursurile desfasurandu-se online".Premierul Ludovic Orban a declarat ca o intrunire a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va avea loc luni, de la ora 15.00, pentru a dispune masurile prevazute in hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta in Capitala, in contextul in care duminica incidenta privind infectarile a depasit cifra de 3 la mia de locuitori. El a mai spus, chestionat daca e luata in considerare carantinarea unor zone din Bucuresti, ca spera sa nu ajungem acolo si trendul infectarilor sa scada.Seful Executivului a mai precizat ca afterschool-urile si cresele din Capitala isi pot desfasura activitatatea in continuare, daca doresc acest lucru."Reglementarile privitoare la situatia modului de organizare a procesului educational se refera la invatamant si la prescolari, adica la gradinita. Cele doua trepte, 1 si 3 la mie, nu afecteaza desfasurarea altor activitati, cum sunt activitatile in crese si in afterschool-uri. Nu fac obiectul reglementarii. Odata cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul normal nu prea mai poate sa functioneze, pentru ca daca elevii nu se duc la scoala si participa online la procesul educational, si afterschool-ul nu va mai putea functiona, dar afterschool-urile si cresele nu sunt in cadrul reglementarilor. In cazul in care opteaza sa functioneze, vor functiona. Nu fac parte din activitatile care intra sub restrictii atunci cand este depasit indicele de 3 la mie", a afirmat Orban.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni 2.466 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 182.854. In ultimele 24 de ore a fost prelycrate 8.040 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 59 de decese, bilantul fiind de 5.931. In prezent, 757 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, inregistreaza o crestere a acestui indicator, la 3.19.