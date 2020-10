SURSE Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis, luni, de catre premierul Ludovic Orban

Premierul a declarat, luni, ca activitatea prefectului va fi analizata, avand in vedere ca in cursul zilei de duminica a declarat ca nu cunoaste numarul de imbolnaviri din Bucuresti si faptul ca municipiul a trecut de rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori.Duminica seara, la Digi24 , Gheorghe Cojanu a facut la ora 19 declaratii neclare in legatura cu rata de infectare din Bucuresti si cu luarea deciziilor in scenariul rosu, dupa care a intrat din nou in direct, la ora 22:30, prin telefon, ca sa faca precizari.Numai ca s-a dovedit ca seful Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta nu stia, nici la 10 ore de la comunicarea publica a datelor oficiale despre situatia la zi a epidemiei de coronavirus , care este numarul de noi infectari din orasul de care raspunde.Gheorghe Cojanu a motivat ca era la cumparaturi duminica, si din acest motiv nu a vazut bilantul oficial al Guvernului privind numarul de imbolnaviri, decese si rata de raspandire a noului coronavirus.Citeste si: