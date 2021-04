Imagini si marturii cutremuratoare din sectiile COVID. "Nu v-as dori sa ajungeti sa vedeti ce inseamna o zi la reanimare/ Este mult mai grav decat se spune la televizor" VIDEO

"Exista doua lumi. Exista lumea din interiorul spitalelor, din interiorul sectiilor ATI si a celor de Primiri Urgente (UPU), si exista lumea de la 2,3 sute de metri de spitale unde viata se desfasoara in mod normal. Din data de 25 februarie acest spital COVID este plin. In ultima luna si jumatate toti pacientii au trebuit sa astepte, si nu au putut fi admisi din prima in unitatea de terapie intensiva din cauza ca era ocupat 100%", spune medicul Romeo Boanca pe inregistrarea publciata de DSU."Din pacate, aceasta nu este o situatie singulara, ci este realitatea in care se afla toate UPU-urile din tara. Majoritatea cazurilor prezente in UPU sunt medii si grave. Principala problema identificata este aceea ca pacientii ajung tarziu la spital, desi aveau simptome sugestive de cateva zile.Tocmai din acest motiv, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a realizat scurte video-uri in mai multe Unitati de Primiri Urgente din Bucuresti si din tara, pentru a prezenta situatia dificila existenta la nivelul departamentelor de urgenta, ca urmare a cresterii numarului de pacienti confirmati cu noul Coronavirus care necesita internare pe Sectiile de ATI", potrivit DSU.