UPDATE Sute de persoane din Arad nu au fost vaccinate, desi s-au programat. O noua eroare a platformei de vaccinare. Ce spun STS

STS a transmis luni dupa-amiaza, ca "platforma informatica de programare este functionala, disponibila si afiseaza toate programarile valabile".Iar "alocarea dozelor pentru un centru de vaccinare nu este de competenta STS, ci a autoritatilor medicale".STS a mai precizat ca "procesul de reprogramare nu a afectat sub nicio forma afisarea persoanelor care beneficiau de vaccinare in ziua respectiva.Precizam ca reprogramarile s-au realizat pe baza criteriilor stabilite prin instructiunile Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) si transmise atat STS, cat si autoritatilor medicale implicate in activitatea de vaccinare. In consecinta, doar persoanele cu varsta peste 65 ani au ramas la programarea initiala.Toate persoanele reprogramate au fost anuntate in timp util prin SMS, e-mail si telefonic.STS nu a primit nicio sesizare in legatura cu situatia vehiculata in spatiul public privind programarile din judetul Arad, nici din partea DSP Arad, nici din partea cetatenilor.Totodata, precizam ca pentru evidenta clara a persoanelor care pot fi vaccinate, personalul directiilor de sanatate publica si al centrelor de vaccinare pot accesa aplicatia in care sunt afisate toate programarile valabile pentru ziua in curs.Pastrand convingerea ca opinia publica trebuie sa beneficieze de o informare corecta, va asiguram ca institutia noastra isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile si prevederile stabilite de autoritatile legale competente", se mai arata in precizarea STS.Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Horea Timis, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in urma unor lucrari efectuate in platforma gestionata de STS, "a fost haos in weekend", pentru ca "multi dintre cei programati nu au fost regasiti in sistem"."Pentru vineri, sambata si duminica, judetul nostru a primit, conform programarilor pe care le aveam, in jur de 800 de doze de vaccin , dar jumatate dintre acestea nu au putut fi folosite.Oamenii cand au ajuns la centre nu au fost gasiti in platforma si doar cei care aveau programarea listata sau salvata in telefon au fost vaccinati. In masura in care s-a putut, coordonatorii centrelor au sunat persoane programate in aceasta saptamana si au fost chemate in avans, pentru a nu ramane cu stocuri mari de vaccin. Cei care au putut, au venit si au fost vaccinati mai repede decat programarea initiala", a spus Timis.El a precizat ca DSP a fost informata ulterior ca pe parcursul weekendului au avut loc lucrari la platforma online."Poate din cauza acestor lucrari au aparut problemele, pentru ca la un moment dat dispareau si apareau persoanele programate. Multe dintre aceste persoane au sunat la noi, la DSP, pentru lamuriri, dar nici noi nu stiam care sunt problemele, pentru ca platforma este gestionata de STS", a spus Horea Timis.El a mai declarat ca "nicio doza de vaccin nu a fost pierduta, doar au ramas pe stoc, in frigiderele DSP, la temperatura recomandata de 2 - 4 grade"."Dozele care nu au fost folosite in weekend sunt valabile pana miercuri la ora 14.00", a adaugat Timis.Conform conducerii DSP Arad, de la inceputul campaniei de vaccinare in judet, nicio doza de vaccin nu a fost pierduta.