Sute de romani blocati, de peste 20 de ore la granita intre Marea Britanie si Franta din cauza noii tulpini de coronavirus. "Nici in Anglia nu putem sa ne intoarcem"

In cursul serii de 20 decembrie, dupa trecerea vamii engleze, nu li s-a mai permis si tranzitarea vamii franceze, autocarele cu care se deplaseaza acestia fiind oprite intr-o parcare pe teritoriul dintre cele doua puncte vamale."Suntem blocati intre Franta si Anglia. Sunt patru autocare numai aici in parcare, peste 200 de romani. Din cate am vazut, anumite tiruri au urcat pe vapor. Noi doar tranzitam Franta. Nu am stiut ca exista astfel de probleme. Nici soferii nu au stiut. La avion nu se mai puteau lua bilete, asa ca am cautat un autocar. Am trecut prin filtru englez si la cel francez ne-au intors inapoi. Nici in Anglia nu putem sa ne intoarcem. Sunt si copii si gravide. Nu ni s-a acordat niciun fel de asistenta. Soferii ne-au zis ca au sunat la ambasade", a afirmat Viorel P, unul din romanii aflati in autocar.De la sediul din Satu Mare, operatoarea, singura care a putut fi contactata, a spus ca firma de transport nu poate face nimic in astfel de situatii."Stim doar ce a aparut in presa. Nu e vina noastra. Ar trebui sa sunati dumneavoastra la Ambasada. Nu avem ce face. Noi suntem in Romania, ei sunt in alta tara", au spus reprezentantii firmei.Cu toate acestea, pe site-ul companiei este anuntat ca se fac transporturi in continuare.Calatorii, printre care si femei gravide si copii nu au primit de aseara absolut niciun suport - apa hrana si cazere, ei petrecand noaptea in autocar asa cum marturiseste unul din calatori Franta a anuntat suspendarea, incepand cu data de 20 decembrie, ora 24:00, a circulatiei dinspre Marea Britanie, pentru transporturile de marfuri si de pasageri - pe cale rutiera, aeriana, maritima si feroviara - pentru cel putin 48 de ore.