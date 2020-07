Sute de romani imbolnaviti cu noul coronavirus afla ca nu pot primi concediu medical. "Sunt trei situatii distincte"

Pacientii cu COVID-19 se afla in aceasta situatie fiindca Ordinul 414, care reglementeaza cadrul legal, este in acest moment suspendat."Sunt trei situatii distincte in ceea ce priveste pacientii de COVID-19, pacientul care a stat in spital si se externeaza la cerere, pacientul care este pozitiv si nu vrea sa se interneze si pacientul care este izolat. Pentru primele doua categorii legea este clara si este in vigoare. Pentru pacientul care se externeaza din spital, noi ii putem prelungi cu maxim sapte zile concediul, in cazul in care este specificat acest lucru pe biletul de externare. Daca nu este specificat, nu putem. In cazul in care pacientul refuza sa se interneze, atunci noi ii eliberam concediu de boala, dar maxim zece zile si apoi pentru prelungire trebuie sa mearga la Policlinica. Si pentru a treia situatie, in cazul in care este izolat intr-o forma de carantina, in acest moment ordinul 414 este suspendat din cauza deciziei CCR si asteptam sa se faca suportul legislativ pe baza caruia putem da concediu", a Sandra Alexiu, presedintele al Asociatiei Medicilor de Familie, pentru ziare.com.Multi dintre angajatorii pacientilor de COVID care se afla in izolare le-au spus pacientilor ca nu-i primesc la lucru daca nu aduc concediu medical. "Acest scandal a aparut din presiunea pe care o puna angajatorii pentru ca vor sa primeasca o dovada ca s-a terminat perioada de izolare. Or, pacientii testati pozitiv cu coronavirus nu vin cu nimic la mana, ca nu prevede legea sa se primeasca nimic. In schimb, din ziua a cincisprezecea de izolare pot sa se intoarca la serviciu. Dupa ce au iesit din izolare, pacientii isi pot lua acest concediu oricand, timp de de treizeci de zile", completeaza medicul de familie.Pana la suspendarea Ordinului, medicii puteau elibera fara probleme concediu medical pentru pacientii care ieseau din izolare. Acum acestia nu mai pot acorda concediu medical fiindca nu mai au o baza legala. "De cand s-a suspendat Ordinul 414, colegii mei medici din tara care au pacienti care au iesit din izolare, din 2 iulie incoace, primesc cu disperare cereri de concediu spunandu-le ca asa le cere angajatorul. Iar noi nu putem da concediu fiindca nu avem suportul legal si riscam amenzi intre 5.000 si 10.000 de lei" mai atrage atentia Sandra Alexiu.Medicul le-a explicat pacientilor ca angajatorii nu au dreptul sa nu-i primeasca la munca daca nu au concediu medical si ca ar trebuie sa se adreseza autoritatilor abilitate. Mai mult, conform legii, medicul de familie nu poate da concediu medical atata timp cat pacientul nu este bolnav "Trebuie sa le spunem pacientilor carora li se termina perioada de izolare si urmeaza sa se intoarca la munca ca nu risca nimic daca nu aduc concediu si ca trebuie sa rezista la presiunea angajatorilor", mai spune medicul.Pe de alta parte, ministrul Sanatatii a precizat ca medicii de familie trebuie sa dea concedii asa cum au dat pana acum. "Nu mai putem conditiona aceasta internare, in acest moment. Daca pacientul cu COVID-19 respecta regula de izolare la domiciliu si are o recomandare ca s-a prezentat undeva, a facut un test pozitiv, a refuzat o internare, i-au facut niste recomandari, respecta acele recomandari si este luat in primire de medicul de familie si acest medic de familie trebuie sa-o acorde acele zile de concediu medical", a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , la Digi24.ro.