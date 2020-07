Sute de tone de lapte destinat programului "Lapte si corn" zac intr-un depozit din Timis. Autoritatile solicita interventia Guvernului

Firma producatoare urmeaza, cel mai probabil, sa le distruga, dupa ce vor expira, iar acest lucru va presupune costuri suplimentare. "Am facut nenumarate solicitari si scrise si public spre Guvernul Romaniei pentru a rezolva aceasta situatie", sustine presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra."Firma Simultan, cu sediul in Ortisoara, o firma serioasa, autohtona, din judetul Timis, care are contract cu CJ Timis pe ceea ce inseamna distributia laptelui in scoli. Sunt stocuri foarte mari si la nivelul scolilor, dar si la nivelul unor companii, stocuri care au ramas blocate in momentul in care s-a declarat starea de urgenta.Am facut nenumarate solicitari si scrise si public spre Guvernul Romaniei pentru a rezolva aceasta situatie pentru ca avem semnale foarte clare ca Comisia Europeana ne-a dat acordul sa distribuim aceste produse spre alte categorii, cum ar fi centrele de batrani, centrele de copii, spitalele de copii sau chiar spitalele care sunt in prima linie in lupta cu virusul. De trei luni de zile, Guvernul Romaniei cauta solutii, nu stiu ce solutii din moment ce finantatorul, Comisia Europeana, a dat acordul foarte clar ca putem directiona aceste produse spre alte categorii", a declarat Calin Dobra.Seful CJ Timis a adaugat ca firma Simultan va fi nevoita sa distruga intreaga cantitate de lapte din depozite, deoarece se apropie termenul de expirare a produselor."Am discutat cu reprezentantii firmei Simultan, au solutii concrete, avem solutii concrete, dar la momentul acesta suntem intr-o dificultate. Producatorul va ajunge in situatia in care va arunca aceste produse, le va distruge, vor fi alte costuri suplimentare. Noi, de la Consiliul Judetean, sau cei de la nivelul primariilor care gestioneaza spitalele din judetul Timis au costuri pentru a achizitiona aceste produse si asa ajungem in plata acestor produse de mai multe ori, fara a ne fi de folos ceea ce avem acum la momentul acesta", a afirmat Dobra.In depozite sunt aproximativ 3 milioane de produse destinate programului "Laptele si cornul", pentru mai multe judete din tara.