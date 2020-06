Szijjarto: Acord intre Ungaria si Romania. Cetatenii care trec granita comuna nu mai trebuie sa stea in carantina institutionalizata (VIDEO)

Ziare.

Szijjarto a declarat ca UDMR a cerut de mult timp Guvernului ungar sa incerce sa ajunga la un acord cu Guvernul Romaniei, astfel incat cetatenii romani si ungari sa poata trece frontiera fara a fi obligati sa intre in carantina institutionalizata.Acesta a explicat ca negocierile au fost accelerate."Am reusit sa ajungem la un consens, in urma caruia, ungurii si romanii vor putea trece granita dintre Ungaria si Romania fara obligatia de a intra in carantina institutionalizata, incepand de la miezul noptii, adica de miercuri" - a adaugat ministrul.In mesajul sau video, seful diplomatiei ungare a multumit UDMR si presedintelui acesteia, Hunor Kelemen, pentru faptul ca au tinut acest subiect pe ordinea de zi.