Tanar de 26 de ani mort din cauza infectiei cu COVID-19: "Avea multiple comorbiditati"

Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din Galati care avea multiple comorbiditati.Alte 172 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 10.884, a informat Grupul de Comunicare Strategica."Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20 - 29 ani, doua la categoria de varsta 30 - 39 de ani, sase la categoria de varsta 40 - 49 de ani, 11 la categoria de varsta 50 - 59 de ani, 39 la categoria de varsta 60 - 69 de ani, 62 la categoria de varsta 70 - 79 ani si 51 la categoria de peste 80 de ani", se arata in informarea Guvernului.Conform GCS, 165 dintre decese s-au inregistrat la pacienti care au prezentat comorbiditati, trei pacienti nu au prezentat comorbiditati, iar pentru patru nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.