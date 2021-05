Tara europeana care a reusit deja imunizarea colectiva cu vaccinuri anti-Covid

Insula mediteraneana a inregistrat, in medie, 3 noi cazuri de Covid in fiecare zi din ultima saptamana. Rata rezultatelor pozitive la testele Covid-19 este de 0,2%. Luni au fost raportate doua noi contaminari.Chris Fearne, ministrul Sanatatii, a declarat intr-o conferinta de presa: "Vaccinurile sunt administrate la o rata de 1 la fiecare 5 secunde. 42% din populatia adulta a primit ambele doze".Toti rezidentii Maltei cu varste de peste 16 ani pot fi vaccinati, iar Fearne a precizat ca minorii cu varste de peste 12 ani vor fi imunizati de asemenea odata ce autoritatile medicale europene vor da unda verde, potrivit Reuters.El a mai anuntat ca, incepand cu 1 iulie, va fi eliminata obligativitatea purtarii mastii de protectie in aer liber in cazul celor vaccinati, atata timp cand numarul de cazuri ramane scazut.Autoritatile sanitare au anuntat anterior ca purtarea mastii nu va mai fi obligatorie pe plaje incepand cu 1 iunie.Luni, au fost modificate cateva masuri, intre care extinderea programului de functionare a localurilor pana la miezul noptii.