Tara care a sters datele oficiale despre coronavirus, dupa ce presedintele a fost criticat de popor

Ministerul brazilian al Sanatatii a transmis ca va anunta doar cazurile si decesele inregistrate in decurs de 24 de ore, fara sa ofere si totalul acestora, asa cum fac cele mai multe dintre tari.Bolsonaro a spus ca datele cumulate nu reflecta situatia curenta.In prezent, Brazilia este a doua cea mai afectata tara din lume, cu peste 672.800 de contaminari si 35.930 de decese asociate COVID-19, potrivit datelor Johns Hopkins University.Liderul de extrema dreapta a fost criticat pentru ca a respins impunerea de masuri de izolare recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si, vineri, a amenintat ca va retrage tara din OMS, pe care o acuza de partinire politica.In aceasta perioada, presedintele a participat la numeroase adunari ale sustinatorilor lui, ignorand distantarea fizica recomandata.Sambata, Ministerul Sanatatii a inlaturat de pe site-ul oficial datele adunate in ultimele luni privind evolutia COVID-19 in statele si orasele braziliene.Oficialii au transmis doar ca au fost depistate 27.075 de noi cazuri si inregistrate 904 decese in ultimele 24 de ore, dar si ca 10.209 pacienti diagnosticati cu COVID-19 au fost declarati vindecati.Bolsonaro a scris pe Twitter ca "datele cumulate nu reflecta momentul in care se afla tara", fara a explica de ce au fost inlaturate sau de ce nu vor mai fi anuntate. El a mai spus ca vor fi luate masuri suplimentare pentru "a imbunatati raportarea numarului de cazuri".Decizia a fost criticata de presa si de membrii Congresului. Ea a fost luata dupa ce, timp de patru zile, consecutiv, Brazilia a raportat peste 1.000 de decese.