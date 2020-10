Tara Galilor decreteaza doua saptamani de izolare

Incepand de vineri, la ora locala 18.00 (17.00 GMT), celor peste trei milioane de locuitori ai provinciei britanice li se va cere "sa ramana acasa", a explicat premierul galez Mark Drakeford in cadrul unei conferinte de presa, adaugand ca durata acestei masuri de protectie este cea mai scurta care putea fi introdusa pentru a fi eficienta.Magazinele neesentiale vor trebui sa inchida, ceea ce va duce la o situatie comparabila cu izolarea instituita in Regatul Unit pe 23 martie, cu prilejul primului val de COVID-19, si care a fost ridicata progresiv inainte de venirea verii.Principala diferenta fata de aceasta perioada este aceea ca clasele primare si unele din invatamantul secundar se vor relua in a doua saptamana a acestei izolari, prima corespunzand vacantei scolare.Prezentand detaliile unei decizii "dificile", liderul galez a anuntat deblocarea a 300 de milioane de lire sterline (330 de milioane de euro).O astfel de masura este "sansa noastra cea mai buna de recastiga controlul asupra virusului si de a evita o izolare de mai lunga durata, care ar provoca mai multe pagube", a adaugat el, subliniind riscul ca sistemul public de sanatate (NHS) sa fie depasit.Tara Galilor a introdus deja de vineri o interdictie de intrare pentru persoanele provenind din zone ale tarii cu o puternica prevalenta a virusului.Presat de opozitia laburista si de oamenii de stiinta sa introduca o masura similara pentru Anglia, guvernul lui Boris Johnson rezista si apara abordarea sa locala pentru a evita o izolare la nivel national, pe care totusi nu o exclude.Peste jumatate din populatia engleza, respectiv circa 28 de milioane de locuitori, traieste in prezent sub incidenta unor restrictii locale.Reuniunile intre familii si prieteni din gospodarii diferite sunt interzise la interior in Londra si alte zone din Anglia incluse de autoritati in nivelul "ridicat", a doua treapta a unui sistem de alerta care are in total trei niveluri.De vineri, Irlanda de Nord (1,9 milioane de locuitori) a inchis pub-urile si restaurantele timp de patru saptamani, in timp ce vacanta scolara a fost prelungita la doua saptamani.In intreg Regatul Unit pandemia a provocat moartea a 43.000 de oameni, bilant al deceselor mai mare decat in oricare alta tara a Europei.