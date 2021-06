Sapte tari au lansat "pasaportul COVID", cu o luna inainte de termen

Certificatul UE a fost propus de CE pentru reluarea calatoriilor in conditii de siguranta in aceasta vara. Acesta va fi gratuit, securizat si accesibil tuturor cetatenilor. Disponibil in format digital sau pe hartie, acest certificat va reprezenta o dovada a faptului ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, a obtinut un rezultat negativ la test sau s-a vindecat in urma unei infectii.In urma acordului politic cu privire la regulamentul care reglementeaza certificatul, incheiat intre Parlamentul European si Consiliu 20 mai, se lanseaza astazi pilonul tehnic al sistemului UE. Creat in doar doua luni, portalul UE asigura verificarea caracteristicilor de securitate continute in codurile QR ale tuturor certificatelor. Acest lucru le va permite cetatenilor si autoritatilor sa aiba certitudinea ca certificatele sunt autentice. In timpul acestui proces , nu se schimba si nu se pastreaza date cu caracter personal. Lansarea portalului marcheaza sfarsitul lucrarilor pregatitoare la nivelul UE, a transmis Comisie Europeana marti, intr-un comunicat de presa.De la 10 mai, 22 de tari au testat deja portalul cu succes. Regulamentul se va aplica de la 1 iulie, insa toate statele membre care au trecut cu succes testele tehnice si care sunt pregatite sa elibereze si sa verifice certificatele pot incepe sa utilizeze deja sistemul in mod voluntar. Inca de astazi, sapte state membre - Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Croatia si Polonia - au decis sa se conecteze la portal si au inceput sa elibereze primele certificate ale UE, in timp ce altele au decis sa lanseze certificatul digital al UE privind COVID numai atunci cand toate functiile vor fi implementate la nivelul intregii tari. Prin urmare, mai multe tari vor incepe sa utilizeze sistemul in zilele si saptamanile urmatoare. O prezentare generala actualizata este disponibila pe site-ul web consacrat acestui subiect.Citeste si: Cum arata pasaportul verde care va intra in vigoare de la 1 iulie. Documentul, valabil la nivelul UE, este imposibil de falsificat Conform sursei citate, acordul politic de la 20 mai trebuie sa fie adoptat in mod oficial de catre Parlamentul European si Consiliu. Regulamentul se va aplica de la 1 iulie si, pentru statele membre care au nevoie de mai mult timp, prevede o perioada de introducere treptata de sase saptamani pentru eliberarea certificatelor. In paralel, Comisia va continua sa ofere sprijin tehnic si financiar statelor membre pentru a se conecta la portal."Lansarea de astazi a portalului este un pas important care le va permite statelor membre sa inceapa sa utilizeze portalul si sa emita certificatele digitale ale UE privind COVID. Faptul ca sapte state membre s-au conectat deja la portal este un inceput bun. Incurajez si celelalte state sa se conecteze cat mai curand posibil. Pregatirea din timp va face ca intregul sistem sa poata fi pe deplin operational pana la 1 iulie, atunci cand propunerea va deveni aplicabila, iar UE va fi gata la timp pentru redeschidere in aceasta vara", a afirmat comisarul pentru piata interna, Thierry Breton.La randul ei, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara Stella Kyriakides a spus ca acest certificat este o solutie in materie de e-sanatate pentru cetatenii europeni."Certificatul digital al UE privind COVID demonstreaza valoarea adaugata pe care solutiile eficace in materie de e-sanatate o ofera cetatenilor nostri. Este important ca, in saptamanile urmatoare, toate statele membre sa isi finalizeze pe deplin sistemele nationale de emitere, stocare si verificare a certificatelor, astfel incat sistemul sa devina functional la timp pentru sezonul vacantelor. Cetatenii UE asteapta cu nerabdare sa calatoreasca din nou si isi doresc sa faca acest lucru in conditii de siguranta. Obtinerea unui certificat al UE este un pas crucial in acest sens", a explicat Stella Kyriakides.Comisarul pentru justitie Didier Reynders a precizat ca certificatul digital al UE privind COVID "le ofera cetatenilor europeni un instrument comun care le permite sa se deplaseze din nou in mod liber si in siguranta"."Acesta evidentiaza pozitia de lider a Europei in domeniul tehnologic, respectand pe deplin valorile si principiile noastre: protectia datelor, incluziunea si proportionalitatea. Este important ca toate statele membre sa profite de saptamanile urmatoare pentru a se pregati pe deplin, astfel incat sistemul sa fie pe deplin operational la 1 iulie", a completat Didier Reynders.Pe 17 martie 2021, Comisia Europeana a prezentat o propunere de creare a unui certificat al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie in conditii de siguranta a cetatenilor in UE in timpul pandemiei. La 20 mai, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu.In paralel cu procesul legislativ, Comisia a colaborat indeaproape cu reprezentantii statelor membre in cadrul retelei de e-sanatate, o retea voluntara care conecteaza autoritatile nationale responsabile cu e-sanatatea, in vederea implementarii tehnice. La 21 aprilie, au fost adoptate specificatii tehnice, pe baza orientarilor convenite in ianuarie si actualizate in martie, precum si a unui cadru de incredere convenit in martie. In plus, a fost elaborat un model de proiectare impreuna cu statele membre care sa faciliteze recunoasterea certificatelor UE privind COVID eliberate pe suport de hartie.Portalul UE a fost creat de T-Systems si SAP si este gazduit de centrul de date al Comisiei din Luxemburg. Acesta permite verificarea semnaturilor digitale continute in codurile QR ale tuturor certificatelor fara prelucrarea datelor cu caracter personal. Cheile de semnatura necesare pentru aceasta verificare sunt stocate pe servere la nivel national; prin intermediul portalului, aceste chei pot fi accesate de aplicatiile sau sistemele nationale de verificare din intreaga UE.Comisia a dezvoltat, de asemenea, programe informatice si aplicatii de referinta pentru eliberarea, stocarea si verificarea certificatelor, astfel incat sa faciliteze implementarea la nivel national; acestea sunt publicate pe site-ul GitHub si sunt utilizate de 12 state membre.