Lista actualizata a tarilor cu risc epidemiologic. Marea Britanie ramane in zona galbena din cauza noii tulpini a COVID-19

Marea Britanie ramane in zona galbena din cauza raspandirii mutatiei COVID-19. Marea Britanie care in mod normal , pe baza incidentei, s-ar afla in zona verde va fi considerata ca fiind in zona galbena - ceea ce inseamna ca trebuie sa vina cu test sau sa fie vaccinati, asta din cauza prezentei unei tulpini cu raspandire rapida.", a declarat joi, 27 mai, secretarul de stat din MAI, Raed Arafat Romanii care vin din tarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina.Cei care intra in Romania din tarile aflate in zonele galbena si rosie stau 14 zile in carantina, cu exceptia celor vaccinati. De asemenea, pentru zona galbena sunt scutiti de carantina si cei care au un test COVID negativ. Sunt, de asemenea, exceptate de la carantina mai multe categorii de angajati, oficiali si sportivi.

